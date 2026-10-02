EGA Master recibe el Gran Premio DHL Atlas a la Exportación por su capacidad de internacionalización

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EGA Master, fabricante alavés de herramientas y soluciones para sectores industriales, ha recibido el Gran Premio DHL Atlas a la Exportación en la undécima edición de estos galardones, celebrada este miércoles en Madrid, al destacar por su capacidad de internacionalización y diversificación geográfica, con el 86% de su facturación procedente de mercados internacionales y presencia comercial en 156 países, según ha informado DHL Express en un comunicado.

La compañía de logística internacional también ha reconocido a la empresa tecnológica valenciana Matteco en la categoría de Exportación + Innovadora; a la marca infantil barcelonesa Etikids en la de Exportación + Sostenible y a la empresa de impresión online leonesa Copykrea, en Exportación a través de e-Commerce.

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Estos tres reconocimientos, junto con el de EGA Master, demuestran, según DHL Express, que la escala internacional se apoya tanto en la diversificación de mercados como en la capacidad de transformar conocimiento, procesos y canales en propuestas exportables.

En este sentido, EGA Master combina alcance global e I+D+i; Matteco lleva tecnología para la generación de hidrógeno verde a tres continentes; Etikids integra criterios ambientales en toda su cadena de valor; y Copykrea ha construido un modelo digital altamente localizado para 32 mercados.

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INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS PYMES

De acuerdo con el operador, la internacionalización sigue siendo una "importante palanca de crecimiento para las empresas españolas, especialmente para las pymes, que continúan ampliando su presencia exterior y accediendo a nuevas oportunidades de negocio".

La CEO de DHL Express Iberia, Miriam Gagna, ha asegurado que la sociedad vive un momento de transformación del comercio internacional, en el que cambian los flujos, los mercados y las oportunidades.

"Las empresas españolas están demostrando su capacidad para adaptarse, explorar nuevos destinos y seguir creciendo más allá de nuestras fronteras. Desde DHL Express queremos estar a su lado en ese camino y reconocer, a través de estos galardones, el emprendimiento, la pasión y la valentía que hacen posible esa vocación internacional", ha apuntado.

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La gala de la XI Edición de los Premios DHL Atlas a la Exportación, que tuvo lugar en la Real Fábrica de Tapices, ha contado, como en ediciones anteriores, con el apoyo institucional de la Secretaría de Estado de Comercio.

Por su parte, el director general de Inteligencia Económica y Comercial de la Secretaría de Estado de Comercio, ha señalado que "el comercio internacional sigue ofreciendo enormes oportunidades, pero las condiciones en las que se desarrolla están cambiando y la acción exterior debe adaptarse".

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El jurado de estos premios, formado por profesionales de empresas y organizaciones líderes en diferentes sectores de actividad y enfocadas a la exportación, ha contado de nuevo con la presidencia honorífica de la Secretaría de Estado de Comercio.

Para la elección de los ganadores, en palabras de DHL Express, se han analizado el crecimiento, la expansión, la inversión, solidez financiera, la innovación y la sostenibilidad de las empresas que se han postulado en las diferentes categorías.

MÁS DE 100 EMPRESAS PARTICIPANTES

En esta edición han participado 109 empresas, que han sumado 157 candidaturas. Madrid concentra 32 inscritas, seguida de Valencia (15) y Barcelona (14). Desde el lanzamiento de la I Edición los Premios DHL Atlas han superado la cifra de 1.100 empresas participantes, consolidando, según la firma, un reconocimiento que "permite observar cómo evoluciona la capacidad de las compañías españolas para abrir mercado y crecer en el exterior".

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Tal y como ha explicado DHL Atlas, EGA Master ha destacado por su capacidad de internacionalización y diversificación geográfica, siendo reconocida por el Foro de Marcas Renombradas Españolas como una de las compañías industriales españolas con mayor alcance internacional.

La empresa alavesa sostiene, en palabras de la compañía de logística internacional, una estrategia exportadora de más de 35 años y continúa expandiéndose en mercados complejos y emergentes, con incorporaciones recientes como Papúa Nueva Guinea o Mongolia. De esta forma, combina la diversificación geográfica con una política continuada de innovación, ya que registra más de 200 patentes y modelos e invierte anualmente entre el 6% y el 7% de su facturación en I+D+i.

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Como ganadora del Gran Premio, EGA Master podrá participar en una misión comercial exterior organizada por una Cámara de Comercio que definirán conjuntamente DHL Express y la empresa. La organización ha asegurado que garantizará además a las empresas ganadoras la difusión de su nombre, logotipo y actividad principal en medios publicitarios económicos y en las webs de DHL y empresas relacionadas.

Por su parte, el Premio a la Exportación + Innovadora ha reconocido a Matteco por desarrollar "una tecnología disruptiva para la generación de hidrógeno renovable, basada en catalizadores y electrodos avanzados capaces de reducir los costes de producción entre un 20% y un 30%".

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Su tecnología, desarrollada y fabricada en Valencia, se comercializa en Europa, Norteamérica y Asia, con más del 65% de su facturación vinculada a exportaciones. De acuerdo con DHL Express, este premio reconoce la contribución de la empresa al liderazgo tecnológico español en sectores del futuro, posicionando la innovación española como referente en todo el mundo.

El tercer premio, dedicado a la Exportación + Sostenible y que ha recibido Etikids, ha valorado su dimensión social, con iniciativas de diversidad, igualdad de oportunidades e integración laboral. La empresa familiar Etikids ha ampliado su actividad al material deportivo con Etisport y a los productos de oficina con EtiOfice.

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Su evolución, según DHL Express, aúna capacidad productiva y valores como el ecologismo o la inclusión. Este compromiso corporativo se concreta en soluciones como E-Granel y Label-less, una reducción del 79% en el uso de plásticos en sus envíos, materiales compostables y energías renovables, junto con certificaciones medioambientales y programas de reducción y compensación de emisiones.

Respecto al Premio a la Exportación a través de e-Commerce, Copykrea lo ha recibido por su modelo de negocio digital, que en tres años le ha permitido operar en 32 mercados desde un único centro de producción en León. Como han detallado desde DHL Express, más del 75% de su facturación procede de ventas internacionales y su estrategia digital se apoya en una localización detallada de cada mercado, ya que se personalizan los idiomas, contenidos, métodos de pago, campañas de marketing y experiencia de compra en cada país, mientras la producción se mantiene íntegramente en España.

MENCIÓN ESPECIAL: LADY PIPA

Lady Pipa, por su parte, ha recibido una Mención Especial por su trayectoria internacional y su contribución al desarrollo de la exportación española. La empresa, fundada en Madrid en 2014 y especializada en moda para eventos y ocasiones especiales, desarrolla el diseño, la fabricación y la producción en España.

Bajo el liderazgo de Rocío Gómez, la marca ha situado, en opinión de DHL Express, la internacionalización en el centro de su estrategia de crecimiento, con "una apuesta temprana por el mercado internacional y una estrategia de expansión liderada desde Nueva York".