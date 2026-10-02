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El OIEA pide a Ucrania y Rusia ayuda para garantizar la entrega de combustible a la central de Zaporiyia

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El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ha pedido este viernes ayuda a Rusia y Ucrania para garantizar el suministro de combustible a la planta central de Zaporiyia, que es la más grande de Europa y se encuentra bajo control ruso en el marco de la invasión de Ucrania.

"El rápido suministro de combustible a la central tendría un gran efecto positivo en la seguridad nuclear de la planta. Insto a todas las partes a trabajar con el OIEA para alcanzar este objetivo", ha señalado en un comunicado emitido por el organismo.

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Así, ha reivindicado que es "esencial" disponer de capacidad de generación eléctrica de emergencia "suficiente y fiable para abastecer a los equipos vinculados a la seguridad de cualquier instalación nuclear". "La persistente falta de suministros de diésel a la planta está agravando una situación ya de por sí precaria", ha declarado.

Las reservas de combustible siguen siendo bajas tras una prolongada interrupción del suministro eléctrico externo a lo largo de agosto y septiembre, periodo durante el cual la central dependió de los generadores diésel de emergencia durante casi tres semanas, según recoge el texto. "Los esfuerzos para reponer las reservas se han visto obstaculizados por la actividad militar en la zona", ha lamentado.

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Asimismo, ha indicado que se ha constatado un elevado número de "alertas aéreas" en todas las instalaciones, con un total de 157 durante la última semana. "Nuestros equipos siguen informando de una actividad militar frecuente en las proximidades de las instalaciones donde se encuentran. La actividad militar cerca de una instalación nuclear, independientemente de si esta es objeto de un ataque deliberado, aumenta el riesgo de accidente nuclear", ha apuntado Grossi, que ha reiterado su llamamiento a las partes para "actuar con la máxima contención".

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