Hefame aborda el impacto de la IA en la gestión del talento y presenta su próximo Plan de Convivencia

Guardar

La directora de Compensación y Organización de Hefame, Remedios Sánchez, y la responsable de Conocimiento e Igualdad, Fany Ruiz, han participado en el II Congreso de Profesionales de Recursos Humanos del Sureste, donde han compartido la experiencia de la cooperativa en materia de gestión de personas.

Sánchez intervino con la ponencia 'La revolución silenciosa: cómo la IA está transformando la gestión del talento', en la que analizó la incorporación progresiva de la inteligencia artificial a las organizaciones y su impacto en la forma de trabajar, comunicarse y gestionar los equipos.

PUBLICIDAD

Durante su intervención, señaló que esta tecnología puede contribuir a aumentar la productividad, mejorar la experiencia de trabajo y liberar a los profesionales de tareas rutinarias para dedicar más tiempo a actividades de mayor valor añadido.

Asimismo, destacó el papel de los departamentos de Recursos Humanos en el proceso de transformación, especialmente en el acompañamiento del cambio cultural, la formación y el uso responsable de la tecnología. En este sentido, explicó el modelo de Hefame para la adopción de la IA, que incluye gestión del cambio, formación, comunicación interna, protocolos de uso y espacios para compartir conocimientos.

PUBLICIDAD

Entre las aplicaciones de esta tecnología en Recursos Humanos, Sánchez citó la automatización de consultas y procesos administrativos, el análisis de datos, la generación de contenidos, la selección y la personalización de la formación.

Por su parte, Fany Ruiz participó en la mesa redonda 'Planes de igualdad, protocolos en la empresa y manuales de conducta: seguridad jurídica', en la que defendió una visión de la igualdad que, según explicó, trascienda el cumplimiento de las obligaciones legales para convertirse en un eje de gestión.

PUBLICIDAD

Ruiz señaló que en Hefame "la igualdad nunca se ha entendido como una obligación legal, sino como una responsabilidad social", y destacó que el objetivo de estas políticas es que las personas perciban un entorno justo, colaborativo, respetuoso y con oportunidades.

Durante su intervención, presentó además el Plan de Convivencia que Hefame impulsará próximamente, centrado en las relaciones, la comunicación y el respeto mutuo. El proyecto se desarrollará mediante acciones de formación, comunicación y sensibilización, con un enfoque preventivo ante posibles situaciones de desigualdad o conflicto.

PUBLICIDAD

Según Ruiz, el reto consiste en "construir espacios donde las personas quieran quedarse, quieran colaborar y quieran crecer". Con este proyecto, Hefame pretende avanzar desde las medidas correctoras y los protocolos hacia una cultura de convivencia basada en la igualdad y el respeto.