El Brent cae por debajo de los 100 dólares ante la posibilidad de nuevas liberaciones de reservas de crudo

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El petróleo Brent moderaba su precio alrededor de un 2,5% y el barril cotizaba en los 99,8 dólares después de que Francia haya propuesto a los países europeos y los miembros de la Agencia Internacional de Energía (AIE) liberar 100 millones de barriles de diésel y petróleo crudo.

Por otro lado, el precio del barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, ha caído un 4% intradía, cayendo por debajo de los 90 dólares.

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La propuesta francesa plantea que los estados europeos liberen 50 millones de barriles de diésel, mientras que el países de la AIE podrán a disposición del mercado otros 50 millones de barriles de petróleo, una posibilidad presentada durante una reunión virtual de funcionarios europeos para debatir sobre la cuestión, según fuentes conocedoras del asunto citadas por Bloomberg.

Incluso, el presidente francés, Emmanuel Macron, conversó con su homólogo estadounidense, Donald Trump, sobre la situación energética mundial durante la noche y convocará una reunión de los líderes del G7 lo antes posible.

"Bajo el liderazgo del presidente Trump, Estados Unidos está cumpliendo sus compromisos para ayudar a estabilizar los mercados energéticos mundiales. Nuestros socios europeos deben acelerar el cumplimiento de sus compromisos actuales y poner a disposición suministros adicionales de inmediato para hacer frente a las interrupciones actuales", señalaba este jueves el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent.

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La cuestión se pone sobre la mesa ante las presiones previas del inquilino de la Casa Blanca a los países europeos y ante la amenaza estadounidense de prohibir las exportaciones de diésel. Al mismo tiempo, China ha decidido cancelar algunos cargamentos de combustible en octubre.

No obstante, la Comisión Europea ha rechazado este viernes una eventual prohibición de Estados Unidos a las exportaciones de diésel y ha advertido de que una medida de este tipo dañaría la confianza de la Unión Europea en Washington como socio "fiable", en un momento en el que Bruselas mantiene contactos con los Estados miembro y sus socios ante la escalada de los precios de la energía.

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Mientras tanto, la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (conocida como PGSA, por sus siglas en inglés), organismo creado por Irán para gestionar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, ha denunciado este jueves que al menos tres petroleros con bandera de, o fletados por Emiratos Árabes Unidos han tratado de cruzar el paso violando sus protocolos de navegación.

Igualmente, el centro de Operaciones Marítimas Comerciales de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) ha informado de que un petrolero ha sido "alcanzado por proyectiles desconocidos" en aguas de Ormuz, provocando un incendio.

Los incidentes continúan en el enclave marítimo con la conversaciones entre Estados Unidos e Irán continúan paralizadas después de que Washington rechazara la semana pasada el plan presentado por Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz.

De su lado, el Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves la imposición de sanciones contra un hombre y una mujer de nacionalidad iraní, así como a unas 30 entidades con sede en Irán y otros cinco países que participan del sector ferroviario y automotriz del país centroasiático.

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