Dean Devlin reivindica la ciencia ficción como espacio de diálogo ante la división social: "Permite puntos de acuerdo"

25/07/2026 July 25, 2026, San Diego, California, USA: Dean Devlin beim Photocall zur TNT Serie 'The Librarians: The Next Chapter' auf der San Diego Comic-Con International 2026 im Hilton Bayfront Hotel. San Diego, 25.07.2026 SOCIEDAD Dave Starbuck / Zuma Press / Europa Press

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El productor, guionista y showrunner estadounidense Dean Devlin ha reivindicado la ciencia ficción como un espacio de diálogo frente a la división social, al tiempo que ha defendido el papel de la industria cinematográfica para seguir invirtiendo en historias originales "por su salud a largo plazo". Además, ha asegurado que le "encantaría" rodar en España, aunque todavía no ha encontrado "el proyecto adecuado".

"Hay muchas cosas que nos dividen en este mundo, política, económica y socialmente. Es difícil hablar con otras personas sin que acabe convirtiéndose en discusiones horribles. Pero lo bonito de una serie de ciencia ficción o fantasía es que podemos hablar del episodio y, de repente, descubrir que esas personas con las que creíamos no estar de acuerdo en nada comparten mucho más terreno común con nosotros en lo relativo a los principios y a las cosas importantes", ha señalado en declaraciones a Europa Press.

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Devlin se ha expresado así durante su visita a la San Diego Comic-Con Málaga 2026, donde este jueves ha presentado la tercera temporada de 'The Ark', estrenada por Syfy este miércoles, y la segunda de 'The Librarians: El próximo capítulo', que la cadena estrenará el próximo 12 de noviembre.

En concreto, ha definido la ciencia ficción como "una oportunidad" para hablar de asuntos "difíciles" y problemas sociales, aunque ha precisado que hacerlo depende "realmente del guionista": de si es un asunto importante para él o ella y de si siente que necesita abordarlo.

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"La ciencia ficción ofrece una forma de hacerlo sin pulsar directamente el botón que desata la polémica y, quizá, de encontrar puntos de acuerdo", ha explicado el creador.

Devlin ha relatado que su madre, la actriz Pilar Seurat, apareció en la producción estadounidense durante la década de 1960. Por aquel entonces se desarrollaba la guerra de Vietnam y, según ha recordado, era imposible abordar el conflicto durante una cena familiar sin que derivase "en una gran discusión".

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"Pero todos podíamos hablar de aquel episodio de Star Trek, que trataba claramente sobre la guerra de Vietnam, aunque nunca lo dijeran de manera explícita", ha recalcado.

El productor, conocido por haber coescrito y producido 'Independence Day' en 1996 y 'Stargate' en 1994, ha dudado de que durante la última década se hubiera podido sacar adelante un proyecto como esos debido a la reticencia de los estudios a impulsar historias que no cuenten con una audiencia preexistente.

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A su juicio, esta tendencia ha resultado "muy restrictiva" y ha terminado por perjudicar al negocio. "Les decía: 'Hoy no haríais Independence Day'. Y todos me respondían: 'Tienes razón, no la haríamos hoy, salvo que la llamaras War of the Worlds'", ha lamentado.

No obstante, Devlin ha apuntado a un posible cambio de tendencia, impulsado por el éxito de películas como 'Obsession' y 'Backrooms'. "Siento que está empezando a producirse un renacimiento en el cine. Creo que quizá estén replanteándose esa idea de que todas las películas tienen que ser un remake o estar basadas en un videojuego o en una novela infantil", ha señalado.

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Sobre sus dos estrenos en la Comic-Con de Málaga, Devlin ha avanzado que la nueva temporada de 'The Ark' es "más grande y más salvaje que nunca". Además, ha explicado que la nueva entrega de 'The Librarians: El próximo capítulo' será la primera en la que sus protagonistas ya son, propiamente, bibliotecarios y deben aprender a trabajar juntos.

"También hay un poco de 'ten cuidado con lo que deseas', porque las cosas no siempre son lo que parecen", ha indicado.