Stellantis sube más de un 4% en Bolsa tras elevar sus ventas un 3% en el tercer trimestre en EE.UU.

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Las acciones de Stellantis han escalado en torno a un 4,6% en la sesión bursátil de este viernes en París, hasta 4,023 euros, como consecuencia del fuerte incremento de las ventas de la compañía en lo que va de año en Estados Unidos, uno de sus principales mercados.

En concreto el grupo automovilístico franco-italiano ha reportado un incremento de sus ventas del 3% respecto a los nueve primeros meses de 2025. Mientras, en el tercer trimestre, se ha anotado 324.277 comercializaciones, una cifra muy similar a la del año anterior.

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"En un contexto de industria altamente competitiva, logramos un tercer trimestre disciplinado, respaldado por nuestra motivada red de concesionarios, que continuó impulsando nuestro negocio minorista", ha expresado el director de Ventas Minoristas y Desempeño de la Red en EE.UU., Michael Orange.

Entre las marcas que comercializa Stellantis en Estados Unidos, las ventas de Ram han escalado un 29% en el tercer trimestre, mientras que las de Chrysler han subido un 6%, y las de Dodge un 2%. Además, destaca la entrada de Fiat al mercado de la micromovilidad estadounidense con el modelo Topolino.

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La marca Ram ofrece una línea completa de camionetas y vehículos comerciales de alto rendimiento para carretera y todoterreno, incluyendo la Ram 1500 de servicio ligero. Esta camioneta ha agotado sus existencias hasta el primer trimestre de 2027, ante la fuerte demanda de los consumidores.

De cara al cuarto trimestre del año, la compañía ha señalado que está centrada en una ejecución "disciplinada" y un crecimiento "sostenible" de sus cifras.