Google añade a 'Advanced Protection' de Android el bloqueo por fallos de autenticación seguidos en 'apps' y ajustes

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Google ha mejorado el arsenal de sistemas avanzados de seguridad de 'Protección Avanzada' en Android con una nueva medida que se encarga de bloquear el dispositivo tras varios fallos de autenticación en aplicaciones y menús.

Según recoge la tecnológica en su web, 'Protección Avanzada', lanzado en mayo del año pasado como una serie de protecciones avanzadas en los dispositivos con Android 16, ahora integra una nueva medida llamada 'Failed Authentication Lock' (bloqueo por autenticación fallida) que no solo detectará cuando alguien está intentando entrar en los ajustes del sistema, sino también cuando intente hacerlo en las aplicaciones protegidas con el dispositivo desbloqueado.

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Estas 'apps' pueden ser desde las bancarias hasta las dedicadas a notas privadas que cuenten con un sistema de autenticación, ya sea un PIN o la huella dactilar. En el momento en que detecte varias autenticaciones fallidas, el dispositivo se bloquea con el objetivo de cortar cualquier intento de seguir manipulándolo o robar sus contraseñas.

Esta novedad de 'Protección Avanzada' se suma a otras medidas como el registro de intrusiones, que guarda eventos de seguridad y de red con un historial de doce meses; la protección por USB contra accesos no autorizados; el límite de uso de la API del servicio de accesibilidad; la desactivación de WebGPU, que reduce la exposición a vulnerabilidades complejas basadas en aceleración gráfica; y una página para ver qué 'apps' comprueban si el modo de Protección Avanzada está activo.

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Todas ellas están disponibles en los dispositivos con Android 17, excepto la protección por USB y la nueva 'Failed Authentication Lock', disponibles en dispositivos seleccionados con Android 17.