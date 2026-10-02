Sateliot lanza con éxito cinco nuevos satélites de su constelación IoT 5G NTN

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Sateliot, operador europeo de telecomunicaciones desde el espacio, ha lanzado con éxito y de acuerdo a la hora prevista cinco nuevos satélites de su red IoT 5G NTN, con los que podrá aumentar la frecuencia de conexión y la capacidad del servicio en zonas sin cobertura móvil terrestre.

Con esta misión, denominada 'Draconis', la compañía eleva a 11 el número de satélites lanzados desde su fundación y da un nuevo paso en el despliegue comercial de una tecnología que ya ha sido validada, según ha informado la compañía.

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Con estos cinco satélites se reducirá el tiempo entre pases y se aumentarán las oportunidades de conexión de los dispositivos. Se duplicarán los pases diarios de media y se reducirá a la mitad el tiempo de revisita.

Además, las cinco nuevas unidades incorporan mejoras tecnológicas respecto a los cuatro satélites lanzados en 2024, como una carga útil optimizada y un sistema más fiable y eficiente para almacenar los datos a bordo.

También cuentan con versiones mejoradas del ordenador central de a bordo y del sistema de control de orientación, que proporcionarán mayor estabilidad y facilitarán las maniobras en órbita, así como sistemas de memoria más resistentes a las condiciones del entorno espacial, especialmente a la radiación.

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Estas cinco unidades, que orbitarán a una altura de 510 kilómetros, incorporan la tecnología de conectividad desarrollada por Sateliot para su red IoT 5G NTN. Cada satélite mide 20 x 10 x 35 centímetros, pesa 10 kg y tiene una vida útil de cinco años. Alén Space se ha encargado de su fabricación y Exolaunch de su integración en el cohete.

Los satélites funcionan como torres de telecomunicaciones desde el espacio, extendiendo la cobertura de los operadores móviles mediante acuerdos mayoristas para que puedan ofrecer servicios de Internet de las Cosas allí donde las redes terrestres no llegan.

Los cinco nuevos satélites forman parte de una única constelación de más de 500 satélites que irá evolucionando mediante distintas generaciones tecnológicas, desde el IoT masivo hacia servicios de mayor capacidad y criticidad, incluyendo capacidades D2D.