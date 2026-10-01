Una jueza prohíbe a TV Globo exhibir el atril vacío de Lula en el último debate electoral

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São Paulo, 1 oct (EFE).- Una jueza del Tribunal Superior Electoral de Brasil (TSE) prohibió a TV Globo exhibir el atril vacío del presidente y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, durante el último debate que retransmitirá la emisora este jueves en vísperas de las elecciones del domingo.

La decisión fue tomada con carácter de urgencia por la magistrada Estela Aranha, que también impidió que los otros candidatos que van a participar en el debate, entre ellos el senador Flávio Bolsonaro, principal candidato de la oposición, formulen preguntas dirigidas al púlpito vacío de Lula.

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El líder progresista de 80 años rechazó asistir a la cita y dará una entrevista a un pódcast casi a la misma hora del debate.

La jueza atendió así un recurso de la campaña de Lula, al interpretar que mostrar el atril vacío del aspirante del Partido de los Trabajadores (PT) es un intento de dejar en evidencia al gobernante a las puertas de la primera vuelta de los comicios.

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También señaló en su fallo que la intención de Globo "tiene el potencial de crear una situación de desequilibrio" entre los candidatos y resaltó que la participación de estos en los debates organizados por los medios de comunicación es "facultativa".

TV Globo retransmitirá la noche de este jueves el segundo y último debate entre los principales candidatos a la Presidencia brasileña antes de las elecciones del domingo.

Tienen previsto asistir Flávio Bolsonaro, primogénito del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro; el escritor de libros de autoayuda Augusto Cury, el exgobernador de Goiás Ronaldo Caiado y el exgobernador de Minas Gerais Romeu Zema.

No obstante, todas las encuestas anticipan que los dos grandes favoritos para ocupar el Palacio de Planalto a partir de 2027 son el propio Lula, quien busca un cuarto mandato no consecutivo, y Flávio Bolsonaro, elegido por su padre como su heredero político.

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Jair Bolsonaro, que gobernó el país entre 2019 y 2022, está inhabilitado y en prisión domiciliaria tras ser condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

Según los últimos sondeos, Lula y Flávio están empatados técnicamente tanto para la primera vuelta del domingo, como de cara a un eventual balotaje, que se celebraría el próximo 25 de octubre. EFE