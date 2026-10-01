Empresa británica Atome pone fin a un acuerdo por energía barata con la estatal paraguaya

Guardar

Asunción, 1 oct (EFE).- La empresa británica Atome notificó este jueves que puso fin a su contrato por energía barata con la estatal Administración Nacional de Electricidad de Paraguay (Ande), y que mantiene su ofensiva legal para alcanzar otro acuerdo que garantice la viabilidad de un millonario proyecto de fertilizantes verdes antes de acudir al arbitraje internacional.

En un comunicado, la empresa explicó que propuso al Gobierno paraguayo dar por concluido un contrato firmado en 2022 mientras se buscaba "una solución" a la controversia surgida después de la derogación de dos decretos que fijaban tarifas eléctricas reducidas para las industrias convergentes, conocidas por su alto consumo energético.

PUBLICIDAD

"En opinión de Atome, esta notificación de rescisión no obstaculizará las negociaciones con el Gobierno y Ande para un nuevo PPA (las siglas en inglés de Acuerdo de Compra de Energía) que garantice la viabilidad del proyecto", se lee en el comunicado.

Al no poder "acordar la forma" de mantener el convenio con el Ejecutivo paraguayo, la compañía notificó su rescisión, que se hará efectiva a finales de este año.

El pasado 17 de septiembre, Atome notificó a Paraguay su intención de acudir al arbitraje internacional, tras la derogación de los decretos 5860 y 5861 de abril pasado, dirigidos a industrias convergentes, que incluyen sectores como la inteligencia artificial o los centros de datos.

PUBLICIDAD

La empresa advirtió que la decisión paraguaya compromete la viabilidad financiera de su iniciativa industrial de fertilizantes de bajas emisiones en la ciudad de Villeta, ubicada en el departamento Central, a unos 30 kilómetros de la capital Asunción, para la que prevé destinar unos 665 millones de dólares.

No obstante, el entonces presidente de la Administración Nacional de Energía (Ande), Félix Sosa, señaló en junio que Atome firmó un contrato en 2022 y que su tarifa eléctrica de "aproximadamente 33 dólares" continúa, pese a la derogación de los decretos.

PUBLICIDAD

"La empresa Atome no tiene contrato firmado con estos decretos (5860 y 5861), es decir, continúa con el mismo contrato. La tarifa establecida es de 33 dólares aproximadamente por megavatio/hora en 220 kV", apuntó Sosa.

Gremios paraguayos han declarado que la "tarifa técnica" de la Ande es de aproximadamente 44 dólares por megavatio/hora.

La Procuraduría General de Paraguay, encargada de defender los intereses patrimoniales del Estado, confirmó el pasado 17 de septiembre que recibió una notificación con la intención de la empresa de acudir al arbitraje y que estaban "analizando" las implicaciones.

Asimismo, señaló que Paraguay reafirma su compromiso "con la seguridad jurídica, el respeto a las inversiones y el cumplimiento de sus compromisos internacionales", e indicó que el Gobierno, si bien "mantiene su apertura al diálogo", defenderá "con firmeza los intereses" del Estado y los nacionales. EFE

PUBLICIDAD