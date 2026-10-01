Tribunal Electoral de Panamá rechaza cambios hechos en el Parlamento a reforma electoral

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Ciudad de Panamá, 1 oct (EFE).- El Tribunal Electoral (TE) de Panamá rechazó este jueves de forma "categórica" los cambios hechos en el Parlamento a una propuesta de reformas electorales porque representan un "retroceso", y aseveró que "no apoyará medidas que pongan en peligro la democracia en Panamá y la equidad y transparencia de las elecciones de 2029".

El TE presentó a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) el proyecto de ley 699, elaborado en base a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), un espacio consultivo multisectorial que se activa en Panamá después de las elecciones generales para actualizar y fortalecer el Código Electoral de cara a los próximos comicios, como lo explica el ente rector de comicios.

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Pero el proyecto sufrió múltiples modificaciones en la Comisión de Gobierno de la AN, donde se dio el primero de los tres debates legislativos obligatorios, algo que ya condenaron varios sectores nacionales, entre ellos las cúpulas empresariales, que atribuyeron los cambios a "intereses particulares de unos pocos políticos".

El Tribunal Electoral afirmó este jueves en un comunicado que su propuesta legislativa "contiene significativos avances para el país, mientras que los cambios y adiciones que se hicieron en primer debate en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, representan retrocesos para el sistema electoral panameño".

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Entre los cambios considerados como un retroceso, el ente rector de los comicios citó "el aumento de límites en los montos de donaciones privadas para candidatos a diputados y alcaldes; permitir que autoridades electas mantengan la titularidad de dos cargos simultáneamente; extender los plazos para que funcionarios con aspiraciones a cargos de elección puedan permanecer en sus puestos, entre otros".

"La institución rechaza categóricamente estos cambios propuestos para nuestro sistema electoral y no apoyará medidas que pongan en peligro la democracia en Panamá y la equidad y transparencia de las elecciones de 2029", dijo el Tribunal Electoral.

El organismo hizo además un llamamiento a "la Asamblea Nacional a pensar primero en la institucionalidad del proceso electoral y en el beneficio de todos los ciudadanos y ciudadanas" del país centroamericano.

El pasado domingo, la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP) pidió al Parlamento rectificar los cambios aplicados a la propuesta de las reformas electorales durante el segundo y tercer debate, que se desarrollan en el pleno de 71 diputados.

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Entre las modificaciones más cuestionadas están el aumento del número de firmas para fundar un nuevo partido político o que los legisladores puedan ejercer dos cargos, algo que quedó prohibido por un fallo del Supremo años atrás.

Con las reformas "se amplía la participación, no se restringe. Se mejora la competencia, no se levantan barreras para restringirla. Se transparenta el manejo del dinero en la política, no se crean oportunidades para esconderlo", expresó la CCIAP en un escrito.

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Los cambios más cuestionados al proyecto original de las reformas electorales son promovidos por los diputados Benicio Robinson y Luis Eduardo Camacho, dos experimentados políticos de las formaciones Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Realizando Metas (RM), respectivamente, partidos que, al igual que otros, están muy desprestigiados ante la opinión pública, según analistas locales. EFE