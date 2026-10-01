Guardar

Se acabaron las Fiestas Patrias, pero la temporada de colados continúa

PR Newswire

PUBLICIDAD

CIUDAD DE MÉXICO, 1 de octubre de 2026

· A través de una experiencia inspirada en esos "colados" que nadie quiere recibir, Raid® busca generar conversación sobre la importancia de prevenir la presencia de insectos en el hogar.

CIUDAD DE MÉXICO, 1 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Las Fiestas Patrias llegaron a su fin, pero en México sabemos que la temporada de celebraciones está lejos de terminar. Entre reuniones, Día de Muertos y los encuentros que empiezan a llenar el calendario rumbo al cierre del año, las puertas de casa seguirán abriéndose para recibir invitados. El problema es que algunos llegan sin avisar, tienen seis patas y definitivamente nadie los invitó.

PUBLICIDAD

Bajo esta idea, Raid® presenta Los Colados, una experiencia que convirtió una celebración en casa en un juego para descubrir cómo llegan esos invitados inesperados que nadie quiere recibir: los bichos. Entre pistas e interacciones, los asistentes tuvieron la misión de identificar qué elementos de una reunión cotidiana pueden facilitar la presencia de moscas, mosquitos, cucarachas, hormigas y otros insectos, cómo ayudar a prevenir su llegada y qué hacer cuando finalmente consiguen colarse.

Conocer a los colados para anticiparnos a su llegada

Antes de una reunión revisamos que haya comida, bebidas, música y que todo esté listo para recibir a nuestros invitados. Raid® propone sumar algo más al checklist: asegurarnos de no estar preparando, sin querer, la bienvenida perfecta para otros visitantes.

PUBLICIDAD

Puertas y ventanas abiertas, restos de comida o bebidas, agua estancada y posibles puntos de entrada son algunos de los factores que pueden favorecer la presencia de insectos en el hogar. Identificarlos y prestar atención a nuestro entorno puede ayudarnos a tomar medidas antes de encontrarnos con el primer "colado".

Pero incluso tomando precauciones, algunos pueden encontrar la manera de entrar. Por eso, Raid® cuenta con un amplio portafolio de soluciones diseñadas para ayudar a combatir distintos tipos de insectos, desde moscas y mosquitos hasta cucarachas y hormigas, ofreciendo alternativas para responder a diferentes necesidades y espacios dentro del hogar.

PUBLICIDAD

Así, Los Colados lleva la prevención a situaciones que todos reconocemos y recuerda que cuidar nuestros espacios no solo implica anticiparnos a la llegada de los insectos, sino también contar con las herramientas adecuadas para actuar cuando aparecen.

La ciencia detrás de esos invitados inesperados

Como parte de la experiencia, la doctora Yazmin Alcalá experta en parasitología y divulgación científica, compartió con los asistentes una mirada sobre por qué ciertos insectos aparecen en nuestros hogares, qué condiciones pueden favorecer su presencia y qué medidas sencillas podemos considerar para ayudar a prevenirlos.

PUBLICIDAD

Desde entender qué puede atraer a determinadas especies hasta reconocer algunos de sus puntos de entrada más comunes, conocer mejor el comportamiento de estos visitantes inesperados puede ayudarnos a estar un paso adelante y tomar mejores decisiones para proteger nuestros espacios.

"La prevención es fundamental para reducir la presencia de insectos en nuestros espacios: eliminar fuentes de alimento y agua, manejar adecuadamente los residuos y reducir refugios y criaderos son medidas importantes. Cuando es necesario intervenir, el control debe hacerse de manera responsable, identificando el insecto, utilizando el producto adecuado y siguiendo siempre las instrucciones de uso." Comentó la Dra. Yazmín Alcalá Canto

PUBLICIDAD

Raid® ha acompañado a generaciones de familias mexicanas con soluciones para ayudar a combatir insectos no deseados. Con Los Colados, la marca busca llevar esa protección un paso antes, recordándonos que no tenemos que esperar a que aparezca un bicho para empezar a pensar en ellos.

Porque las fiestas continúan y en casa siempre habrá espacio para compartir, reunirnos y recibir a un invitado más. A menos que tenga seis patas.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/se-acabaron-las-fiestas-patrias-pero-la-temporada-de-colados-continua-302895124.html

FUENTE Raid - SCJ