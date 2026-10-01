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Rusia ensalza las relaciones con China en su día nacional: "Se encuentran en un nivel sin precedentes"

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Rusia ha ensalzado este jueves las relaciones con China en su día nacional tras señalar que estas "se encuentran en un nivel sin precedentes".

"Las relaciones entre Rusia y China se encuentran en un nivel sin precedentes. Nuestros países están llevando a cabo importantes proyectos conjuntos en diversos ámbitos y coordinando sus esfuerzos en asuntos internacionales para construir un orden mundial multipolar más justo", ha señalado el presidente ruso, Vladimir Putin, en su telegrama de felicitación a su homólogo chino, Xi Jinping, por la fiesta nacional que conmemora la fundación de la República Popular China en 1949.

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Según informa la agencia TASS, el dirigente ruso ha incidido en que China bajo el liderazgo de Xi está logrando "avances impresionantes en los ámbitos socioeconómico y científico-técnico, y está desempeñando un papel constructivo en la resolución de los asuntos más urgentes de la agenda regional y mundial".

Así ha llamado a que la próxima cita entre ambos en la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se realizará el 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, sea "productiva y contribuya a reforzar aún más la asociación integral y la cooperación estratégica entre ambos países".

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