Agencias

La Guardia Civil detiene al presunto autor del incendio forestal de Tuéjar

Imagen EFM52UJTLRHEPDEP7UPX2XH7AY
Guardar

La Guardia Civil ha detenido este jueves al presunto autor del incendio forestal declarado en la localidad valenciana de Tuéjar y que se dio por extinguido el pasado 22 de septiembre.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, quien ha concretado que el arrestado pasará a disposición judicial en las próximas horas.

PUBLICIDAD

El fuego se originó el 15 de septiembre y permaneció siete días activo. El incendio, en un primer momento, obligó a desplegar la Unidad Militar de Emergencias (UME) y a la evacuación preventiva de unas 25 personas de una colonia, un camping y una pequeña aldea, que al día siguiente regresaron a sus hogares. El incendio calcinó más de 800 hectáreas y se inició en una parcela agrícola.

Los agentes del Seprona de la Guardia Civil, junto con el grupo de investigaciones de la Generalitat, descartaron que factores naturales provocasen el incendio forestal.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

adidas presenta la camiseta de visitante de la selección española de fútbol con las dos estrellas

adidas presenta la camiseta de visitante de la selección española de fútbol con las dos estrellas

La profesión farmacéutica presenta en Oviedo su hoja de ruta para reforzar la farmacia hasta 2035

La profesión farmacéutica presenta en Oviedo su hoja de ruta para reforzar la farmacia hasta 2035

Milei contrapone en París modelo argentino al europeo y presume de resultados económicos

Infobae

Izquierda, socialdemócratas y verdes mantienen contactos preliminares para gobernar Berlín

Infobae

Bruselas condena la "irresponsable retórica nuclear" de Rusia

Infobae