Junts rechaza los decretos de vivienda del Gobierno y pide su retirada

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La Ejecutiva de Junts per Catalunya ha rechazado validar los dos decretos de vivienda que el Gobierno llevará este viernes al Congreso de los Diputados y ha pedido su retirada, además de solicitar un nuevo texto que "comience a revertir la grave situación de la vivienda".

En el comunicado de este jueves por la noche, ha considerado que "muchas de las medidas incluidas provocarán el efecto contrario de lo que pretenden", y asegura que reducirán la oferta de viviendas de alquiler, incrementarán los precios y dificultarán aún más el acceso a la vivienda de las personas con menos capacidad económica.

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Junts afirma que en cuanto este nuevo texto esté listo, el partido pedirá que se convoque un Consejo de Ministros para aprobarlo mediante un nuevo real decreto ley: "En estas condiciones, Junts per Catalunya dará su voto favorable".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)