Agencias

Junts rechaza los decretos de vivienda del Gobierno y pide su retirada

Imagen K3BEGRAC65GUXD65W5YQPRTCRU
Guardar

La Ejecutiva de Junts per Catalunya ha rechazado validar los dos decretos de vivienda que el Gobierno llevará este viernes al Congreso de los Diputados y ha pedido su retirada, además de solicitar un nuevo texto que "comience a revertir la grave situación de la vivienda".

En el comunicado de este jueves por la noche, ha considerado que "muchas de las medidas incluidas provocarán el efecto contrario de lo que pretenden", y asegura que reducirán la oferta de viviendas de alquiler, incrementarán los precios y dificultarán aún más el acceso a la vivienda de las personas con menos capacidad económica.

PUBLICIDAD

Junts afirma que en cuanto este nuevo texto esté listo, el partido pedirá que se convoque un Consejo de Ministros para aprobarlo mediante un nuevo real decreto ley: "En estas condiciones, Junts per Catalunya dará su voto favorable".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El dinero físico que circula en Argentina se redujo 58 % en una década

Infobae

Reguetonero puertorriqueño Randy saca su lado "más dulce" en 'Romances de una Nota Vol. 3'

Infobae

John Cena lleva los juguetes ‘Matchbox’ al cine con una historia de amistad y acción

Infobae

La Casa Blanca excluye de nuevo a la CNN de la cobertura de un viaje de Trump

Infobae

Perú adjudica a GL Events el Centro de Convenciones de Lima por 105 millones de dólares

Infobae