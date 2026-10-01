Pakistán afirma haber abatido a 22 "terroristas" en bombardeos contra Afganistán

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Islamabad, 1 oct (EFE).- Pakistán afirmó este jueves haber abatido a 22 "terroristas" en bombardeos contra campamentos en Afganistán, destruyendo también grandes alijos de armas y munición, mientras que Kabul denunció la muerte de nueve civiles en el ataque.

"Basándonos en información de inteligencia fiable, se han llevado a cabo en Afganistán, con precisión y exactitud, ataques selectivos contra campamentos y escondites terroristas en dos ubicaciones pertenecientes a Fitna al Khwarij, Fitna al Hindustan y sus afiliados", publicó el Ministerio de Información paquistaní en X.

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Por su parte, el Gobierno de facto talibán en Afganistán denunció que los bombardeos paquistaníes dejaron nueve civiles muertos, entre ellos niños.

"Once personas resultaron heridas y tres viviendas fueron destruidas. Condenamos este acto como una agresión y un crimen que viola todos los principios aceptados", agregó en X el portavoz talibán, Zabihullah Mujahid.

El cruce de acusaciones se produce en medio de una escalada entre ambos países, que se culpan mutuamente de permitir que grupos armados utilicen sus respectivos territorios para lanzar ataques contra el país vecino.

Pakistán acusa desde hace años a Kabul de dar refugio al 'Fitna al Khwarij', mejor conocido como el Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), mientras las autoridades talibanes niegan permitir que Afganistán sea utilizado para atacar a otros países.

"La amenaza para Pakistán emana de Afganistán. En este contexto, nuestra acción se dirigió precisamente contra los centros terroristas. Se tomaron las máximas precauciones y se garantizó que no se produjeran daños colaterales", aseguró el Gobierno paquistaní este jueves.

Las tensiones entre los países vecinos se han intensificado considerablemente en las últimas semanas, con bombardeos paquistaníes en suelo afgano, incursiones de drones talibanes y escaramuzas en la frontera.

El pasado viernes, las fuerzas de seguridad paquistaníes aseguraron haber abatido a varios combatientes talibanes afganos tras repeler un intento de incursión desde Afganistán por la frontera con la provincia suroccidental de Baluchistán.

El choque se produjo apenas 24 horas después de que el Gobierno talibán denunciara la muerte de cuatro civiles afganos en bombardeos paquistaníes sobre las provincias de Kandahar, Paktia y Khost y amenazara a Islamabad con responder a lo que calificó de “brutal agresión”. EFE

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