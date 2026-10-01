Agencias

Gobernador de Tennessee suspende las ejecuciones en 2026 tras el caso de Christa Pike

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Redacción América, 30 sep (EFE).- El Gobernador del estado de Tennessee (EE.UU,), Bill Lee, anunció una suspensión temporal de las ejecuciones previstas para este 2026 después de que Christa Pike, condenada a muerte, sobreviviera este miércoles dos dosis letales durante su ejecución.

"Llevar a cabo las sentencias impuestas de forma legal está entre las responsabilidades más importantes del estado y el pueblo de Tennessee espera que se haga de manera no solo legal y constitucional, sino también efectiva", reflexionó Lee en un comunicado recogido por los medios locales.

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El Gobernador pidió una investigación "exhaustiva" de la ejecución fallida de Pike y frenó el resto de ejecuciones que se iban a llevar a cabo en el estado este año. EFE

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