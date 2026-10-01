El brent corrige con fuerza, más del 6 %, y cotiza por debajo de los 97 dólares

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Madrid, 1 oct (EFE).- El precio del barril de brent corrige con fuerza este jueves, más del 6 %, y se sitúa en los 96,89 dólares, desde los 103,53 dólares en los que cerró la víspera, pendiente de Oriente Medio.

A las 07.00 horas de este jueves (05.00 GMT), el brent, el crudo de referencia de Europa, cotiza con importantes descensos, en una sesión en la que se ha producido el cambio de futuros, que han pasado de noviembre a diciembre.

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Según datos de mercado, el crudo cotiza en los 96,89 dólares el barril en el mercado de futuros de Londres, desde los 103,53 dólares en los que terminó en la víspera, cuando subió un 0,92 %, y cerró el mes de septiembre con ganancias superiores al 14 %. EFE