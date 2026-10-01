México posiciona sus exportaciones ante el G20 mientras negocia acuerdo comercial con EEUU

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Ciudad de México, 30 sep (EFE).- El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, informó este miércoles que durante la reunión del G20 cabildeó por mejores condiciones para las exportaciones mexicanas, principalmente de automóviles, acero y tequila, en medio de las tensiones comerciales con Estados Unidos.

Ebrard participa en la reunión ministerial de Comercio del G20, que se celebra en Milwaukee, Wisconsin (EE.UU.), el 30 de septiembre y el 1 de octubre.

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En un comunicado, Ebrard informó que sostuvo reuniones con representantes de India, Piyush Goyal; Argentina, Fernando Brun; la Unión Europea, Maroš Šefčovic; y Japón, Shuji Miyamoto e Iwao Horii.

No obstante, en el comunicado no se informó de más detalles de esas reuniones.

Previamente, Ebrard compartió una fotografía en sus redes saludando a Li Chenggang, representante comercial de China, con quien intercambió unas palabras.

Entre sus gestiones, Ebrard pidió incrementar los cupos para las exportaciones de automóviles ligeros a Argentina.

También abogó por el acceso del tequila mexicano a India, país con el que además exploró una posible colaboración en la industria farmacéutica.

Además, dialogó con el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovic, sobre "las oportunidades de exportación al mercado europeo que ofrecerá a las empresas mexicanas el recientemente firmado Acuerdo Comercial Interino (ACI)", apuntó sin dar más detalles.

En cuanto al acero, al participar en un foro global, Ebrard destacó que la industria acerera mexicana -que no recibe subsidios y que tiene bajas emisiones contaminantes- no compite en condiciones justas frente a industrias de otros países.

El cabildeo de Ebrard en el G20 se produce en un momento en que la relación comercial con Estados Unidos sigue atravesada por aranceles y negociaciones sectoriales sensibles para México.

El Gobierno mexicano ha intentado mejorar las condiciones de acceso para exportaciones como automóviles, acero y aluminio, al tiempo que defiende que la integración productiva de Norteamérica justifica un trato preferente frente a otros competidores.

En ese marco, Ebrard ha insistido en que México busca contener nuevas presiones comerciales de Washington y preservar la ventaja arancelaria que mantiene bajo el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Al mismo tiempo, las conversaciones bilaterales se desarrollan bajo exigencias de Estados Unidos para recortar su dependencia de Asia y reforzar cadenas regionales de suministro.

En la revisión del T-MEC se discuten reglas de origen más estrictas, seguridad económica y sectores estratégicos como automotriz, acero, aluminio y minerales críticos, mientras México intenta colocar sobre la mesa la competitividad de Norteamérica frente a Asia. EFE