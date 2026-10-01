México niega un patrón de desaparición de mujeres buscadoras tras alerta de expertos ONU

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Ciudad de México, 30 sep (EFE).- El Gobierno de México rechazó este miércoles la existencia de un patrón estatal de desaparición de personas que buscan a sus seres queridos, tras una alerta de expertos de la ONU sobre los niveles "alarmantes" de violencia que enfrentan las mujeres buscadoras en el país.

En un pronunciamiento difundido este miércoles, cuatro expertos de Naciones Unidas en derechos humanos alertaron sobre los niveles "alarmantes" de violencia que enfrentan las mujeres buscadoras en México, incluidos casos de desaparición y asesinato, y advirtieron que estos ataques ocurren en un contexto de impunidad.

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En un comunicado, el Gobierno mexicano respondió que trabaja para atender el problema, incluso en coordinación con agencias de Naciones Unidas, y recalcó que las opiniones de los especialistas "no reflejan la posición de la ONU", pues "ejercen su mandato a título personal y de manera independiente".

Además, reconoció desafíos "en materia de búsqueda, investigación, identificación humana y acceso a la justicia", pero sostuvo que atender las desapariciones es "una de las más altas prioridades nacionales".

"La información disponible no acredita la existencia de un patrón estatal ni recurrente de desaparición forzada de personas buscadoras", apuntó en un comunicado, emitido en conjunto por las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores.

Asimismo, aseguró que cada desaparición es importante y reiteró su disposición al diálogo con los organismos internacionales de derechos humanos.

Previamente, el grupo de expertos pidió al Estado mexicano proteger a las mujeres que buscan a personas desaparecidas.

Y recordó algunos hechos recientes en Sinaloa (noroeste) que ilustran tales riesgos, como la desaparición de la defensora Elisa Altagracia Bonilla, la agresión junto a su hija de la fundadora del colectivo "Voces Unidas por la Vida", Alma Rosa Rojo Medina; el asesinato de la integrante del colectivo "Corazones Unidos por una Misma Causa", Rubí Gómez-Tagle, entre otros casos.

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También instó a México a reconocer públicamente la importancia de la labor de las buscadoras y celebró la aprobación por la Asamblea General de la ONU de una resolución que establece el 19 de diciembre como Día Internacional en Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Personas Desaparecidas.

La declaración fue suscrita por la relatora sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Andrea Bolaños Vargas; el relator sobre las ejecuciones extrajudiciales, Morris Tidball-Binz; la presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, Grażyna Baranowska; y la presidenta del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y niñas, junto a los integrantes de ambas instancias.

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Actualmente, México supera las 130.000 personas aún desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno), que contabiliza las desapariciones desde 1950.

Amnistía Internacional advirtió en un informe de 2025 que nueve de cada 10 personas buscadoras en México son mujeres, de las que al menos un 97 % sufre violencias y afectaciones por realizar una labor que le corresponde al Estado. EFE

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