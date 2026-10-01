El Ejército de Israel mata en un ataque aéreo en Gaza a un comandante de Hamás por "violar" el alto el fuego

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Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han anunciado la muerte de un comandante de pelotón de la rama militar del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), identificado como Amar Mahmud Homad Sharafi, en un ataque aéreo perpetrado en el área de la ciudad de Gaza.

Según ha detallado el Ejército israelí en un comunicado, el alto cargo islamista fue "eliminado desde el aire" con el objetivo de suprimir la amenaza que representaba. Las autoridades militares acusan a Sharafi de haber impulsado recientemente complots contra las tropas y los ciudadanos de Israel, así como de trabajar activamente en la restauración de las capacidades militares del grupo, incurriendo en una "violación sistemática del acuerdo de alto el fuego".

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Las FDI han subrayado que, de cara a la ejecución de este ataque, se adoptaron diversas medidas para minimizar el riesgo de víctimas civiles, incluyendo el uso de armamento de precisión y observaciones aéreas previas. Asimismo, la institución militar ha recalcado que las tropas del Mando Sur permanecen desplegadas en la zona "en conformidad con el acuerdo" y que continuarán operando para "eliminar cualquier amenaza inmediata".