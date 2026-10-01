Dinamarca realiza sus mayores maniobras militares desde la Guerra Fría

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Miles de militares se han sumado este jueves a las mayores maniobras militares puestas en marcha por Dinamarca desde la Guerra Fría, unos ejercicios centrados en amenazas híbridas que llegan poco después de que la Inteligencia danesa publicara que Moscú prevé intensificar su "guerra híbrida" con más ataques contra Occidente y miembros de la OTAN.

Las autoridades danesas han indicado que está previsto que unos 6.500 militares se unan de forma voluntaria a las maniobras, que contarán con la presencia de miembros de la Guardia Nacional danesa y la Fuerza Aérea, según informaciones de la cadena de televisión DR.

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El general Gunner Arpe Nielsen, jefe de la Guardia Nacional, ha señalado que el contexto geopolítico actual hace que estas maniobras "sean incluso más importantes". "Nuestras tareas se están convirtiendo en algo cada vez más importante. Esto hace que haya más demanda y necesitamos mejorar nuestro entrenamiento", ha apuntado.

En este sentido, ha explicado que el objetivo de estas maniobras, conocidas como 'Bluetooth', es "permitir que la fuerza de voluntarios pueda hacer frente a acciones de sabotaje y de guerra híbrida". "Ahora todo se centra más en cuestiones militares para resolver asuntos", ha señalado.

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"La Guardia Nacional tiene una misión muy distinta a la de hace 20 años. Cuando se trata de pensar en la defensa, la Guardia Nacional desempeña un papel importante. Se dice que, entre otras cosas, los numerosos voluntarios de la Guardia Nacional constituyen su mayor fortaleza", ha explicado el asesor militar de la Academia de Defensa Esben Salling Larsen.

"La capacidad de la Guardia Nacional para movilizar rápidamente un gran número de efectivos resulta increíblemente útil ante el panorama de amenazas actual", ha apostillado.