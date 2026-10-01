Junts busca cambiar en el Congreso la ley de quita de la deuda para premiar a las CCAA que recortaron su gasto público

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Junts ha presentado varias enmiendas en el Congreso al proyecto de ley orgánica para la condonación de deuda parcial a las comunidades autónomas, en las que propone añadir un cuarto criterio de reparto que reconozca a las regiones que redujeron su gasto público por encima de la media entre 2010 y 2013.

Así consta en una de las enmiendas que ha registrado el partido de Carles Puigdemont, a la que ha tenido acceso Europa Press, con las que buscan cambiar esta ley teniendo en cuenta que sus siete votos en el Congreso son imprescindibles para que la norma prospere.

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Del mismo modo, Junts advierte en una de sus enmiendas que la neutralidad proclamada por el proyecto de ley "debe operar en ambos sentidos": "la medida no altera el déficit ni la deuda consolidados del Reino de España, y tampoco debe justificar una redistribución posterior del margen fiscal en favor de la Administración central".

Asimismo, plantean que los Gobiernos autonómicos puedan transferir parte del margen financiero o presupuestario recuperado por esta condonación de la deuda a las entidades locales de su territorio.

SUMAR TAMBIÉN QUIERE MODIFICAR LA LEY

Por su parte, Sumar, que forma parte de la coalición de Gobierno, también pretende incluir algún cambio en esta ley de la condonación de deuda que salió del Consejo de Ministros en diciembre de 2025.

En concreto, Sumar propone que el superávit presupuestario generado por la condonación de la deuda quede excluido de la regla de amortización obligatoria de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Y también busca utilizar la negociación de esta ley para incluir reformas en materia de vivienda como la prórroga extraordinaria de contratos de alquiler, algo que ya está recogido en el decreto que se votará este viernes, y en materia laboral, como la creación de una base pública de datos económicos para la negociación colectiva.

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Además, tanto PSOE como Sumar han firmado una enmienda para fijar un plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la norma para que las comunidades formalicen su adhesión a la condonación a través de las Comisiones Mixtas de financiación.

COALICIÓN A TRES PARA UNA INFRAESTRUCTURA EN CATALUÑA

PSOE, Sumar y ERC también firma una enmienda para autorizar la reorganización del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, un ente económico estratégico en Cataluña.

En concreto, la propuesta establece un reparto institucional del 45% para la Administración General del Estado, un 40% para el Gobierno catalán y un 15% para el Ayuntamiento de Barcelona, otorgando la Presidencia Ejecutiva a propuesta del Ejecutivo catalán.

Además, ERC ha presentado diversas enmiendas específicas para modificar la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y ajustar la posición de los ayuntamientos.

COMPROMÍS QUIERE UN FONDO TRANSITORIO

La diputada de Compromís adscrita al Grupo Mixto, Àgueda Micó, también ha presentado varias enmiendas a esta condonación de la deuda, en la que propone cambiar los criterios de reparto o elevar la cifra condonada hasta los 118.000 millones de euros.

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Y tiene otra enmienda recogiendo la reivindicación histórica de la Comunidad Valenciana en la que se reclama la creación de un fondo transitorio de nivelación destinado a las regiones infrafinanciadas mientras se aprueba un nuevo sistema de financiación.

En el caso de la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, propone suprimir la cláusula de un artículo que limita la condonación máxima al 50% de la deuda viva de la comunidad a 31 de diciembre de 2023.