Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias reconocen a 35 ayuntamientos por su lucha contra la violencia de género

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Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias, a través de su iniciativa conjunta 'Contra el maltrato, Tolerancia Cero', y más específicamente desde 'Municipios contra el maltrato', han reconocido a 35 ayuntamientos de España por sus acciones de prevención frente a la violencia de género puestas en marcha en centros educativos.

En concreto, han sido reconocidos Agost (Alicante), Alba de Tormes (Salamanca), Algeciras (Cádiz), Almería (Almería), Almuñécar (Granada), Álora (Málaga), Antequera (Málaga), Armilla (Granada), Benicàssim (Castellón), Bullas (Murcia), Cartagena (Murcia), Cártama (Málaga), Cartaya (Huelva), Casarrubuelos (Madrid), Cehegín (Murcia), Ciudad Real (Ciudad Real), El Toboso (Toledo) y Lanjarón (Granada).

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A ellos se suman Lobón (Badajoz), Logroño (La Rioja), Martos (Jaén), Mazarrón (Murcia), Miguel Esteban (Toledo), Olvera (Cádiz), Parla (Madrid), Porcuna (Jaén), Puebla de Sanabria (Zamora), Rojales (Alicante), Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), Sanlúcar la Mayor (Sevilla), Socuéllamos (Ciudad Real), Torrejón de Ardoz (Madrid), Torrelodones (Madrid), Tudela de Duero (Valladolid) y Valverde del Camino (Huelva).

Los proyectos galardonados abarcan talleres de coeducación, igualdad, consentimiento y educación afectivo-sexual, así como propuestas artísticas, teatro social, juegos, escape rooms, campañas de sensibilización y espacios permanentes de lectura, como indican sus impulsores.

El acto de entrega de reconocimientos, celebrado en la sede de Atresmedia, ha estado conducido por la periodista y presentadora de Antena 3 Noticias, Esther Vaquero, y ha contado con la participación del secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Luis Martínez-Sicluna; el director general de la Fundación Mutua Madrileña, Lorenzo Cooklin; y el subdirector de Antena 3 Noticias, Santiago Cid. Junto a ellos, han asistido representantes de todos los municipios que han sido distinguidos.

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Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias han renovado este año su alianza desde 'Contra el maltrato, Tolerancia Cero', sumando así once años de trabajo conjunto para sensibilizar a la sociedad y combatir la violencia de género.