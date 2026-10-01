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Ondo Finance anuncia la ampliación de Ondo Intelligent Portfolios a siete carteras con las nuevas Magnificent 7, basadas en IA y personalizadas

PR Newswire

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TÓRTOLA, Islas Vírgenes Británicas, 1 de octubre de 2026

Cuatro nuevas carteras diseñadas por Ondo se suman a las tres gestionadas por BlackRock; cada una de ellas combina múltiples activos en un único token en la cadena de bloques con una composición transparente.

TÓRTOLA, Islas Vírgenes Británicas, 1 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- 1 de octubre de 2026 - Ondo Finance acaba de anunciar cuatro nuevas carteras diseñadas por Ondo, con lo que amplía su oferta a siete Ondo Intelligent Portfolios. Las nuevas carteras se suman a las tres carteras iniciales gestionadas por BlackRock y ofrecen a los inversores no estadounidenses acceso en cadena a algunos de los temas más seguidos del mercado, desde las grandes tecnológicas y la inteligencia artificial hasta los valores de renta fija.

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Esta gama ampliada incluye MAG7Xon, que combina las Magnificent 7 con las criptomonedas; BRAINon, una cartera de empresas líderes en IA; YLD5on, cuyo objetivo es obtener un rendimiento del 5%; e YLD8on, cuyo objetivo es obtener un rendimiento del 8%. Cada cartera combina múltiples activos en un único token en la cadena de bloques, con una composición transparente y un reequilibrio pragmático. Los inversores obtienen una exposición diversificada en una sola posición.

Esta expansión supone un primer paso en un cambio generacional en la forma de invertir a nivel mundial. Aporta más experiencia en asignación de activos institucionales en la cadena de bloques y amplía el número de personas que pueden acceder a ella. Las siete carteras ya están disponibles para los inversores elegibles en Ethereum y BNB Chain a través de las principales billeteras, plataformas de intercambio y aplicaciones DeFi.

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Esta línea de productos seguirá ampliándose con nuevas carteras en la cadena de bloques a lo largo del tiempo.

Acerca de Ondo FinanceOndo Finance es una plataforma basada en blockchain centrada en la tokenización de activos del mundo real y en ofrecer productos financieros de calidad institucional en la cadena de bloques. Al tender un puente entre las finanzas tradicionales y la infraestructura descentralizada, Ondo tiene como objetivo que los mercados de capitales sean más accesibles, transparentes y eficientes.

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Acerca de Ondo Global MarketsOndo Global Markets es una plataforma de emisión y reembolso para acciones estadounidenses cotizadas en bolsa tokenizadas y ETF. Permite a los inversores fuera de Estados Unidos obtener exposición económica a estos activos mediante la emisión, la transferencia y el reembolso de tókenes respaldados por valores. Cada token está totalmente respaldado por la acción o el ETF correspondiente (junto con el efectivo en tránsito).

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FUENTE Ondo Finance