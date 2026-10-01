El grupo kurdo-iraní PDKI denuncia un ataque contra un campamento de familiares de militantes

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Un grupo kurdo ha denunciado un ataque con drones contra un campamento de refugiados en la nororiental provincia de Erbil, si bien no han lamentado víctimas ni atribuido autoría alguna a la agresión, que ha tenido lugar el mismo día en el que Estados Unidos ha completado el proceso de retirada de su presencia militar en Irak y puesto fin así a la coalición internacional que combatió doce años a Estado Islámico, 23 años después de que lanzara la invasión del país para derrocar a Sadam Husein.

"El ataque fue perpetrado por un dron hacia las 20.15 horas", ha declarado a última hora del miércoles un alto cargo del Partido Democrático del Kurdistán (PDK) al portal kurdo de noticias Rudaw.

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A consecuencia del impacto, "se ha declarado un incendio cerca del campamento de Azadi, pero no se han registrado víctimas", ha indicado el miembro del PDK, situando el ataque cerca del distrito de Koya, en la región del Kurdistán. El campamento en cuestión, ha señalado, alberga a familias de miembros del Partido Democrático del Kurdistán de Irán (PDKI).

Desde el 28 de febrero se han lanzado más de 164 misiles y drones contra las bases, cuarteles generales y campamentos del PDKI en el Kurdistán, según los datos recogidos por Rudaw, que ha registrado el lanzamiento de más de 1.000 misiles y drones a lo largo del Kurdistán desde el inicio de las hostilidades entre Irán y Estados Unidos el 28 de febrero. En ellos, al menos 32 personas han muerto y otras 156 han resultado heridas.

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El PDKI, uno de los grupos más destacados de esta histórica región dividida entre Turquía, Irak, Irán y Siria, ha impulsado acciones armadas contra las autoridades iraníes desde el establecimiento de la República Islámica, en 1979. Además, ha apoyado las protestas que comenzaron a finales de diciembre de 2025, posiblemente las más multitudinarias y mortíferas de las últimas décadas y, al calor de estas, firmó en febrero de 2026 una alianza con otros cuatro partidos kurdos para unificar objetivos políticos y enfrentarse a Teherán.

En este caso, ni el PDKI ha responsabilizado a ninguna parte ni Teherán ha reivindicado acción alguna vinculada al ataque, aunque en los últimos años ha emprendido operaciones contra grupos separatistas kurdos en el noroeste de Irán y contra bases de estas formaciones en el norte de Irak, unas acciones intensificadas tras la ofensiva lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel en medio de negociaciones entre Washington y Teherán para intentar lograr un nuevo acuerdo nuclear.

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Por otra parte, este nuevo ataque en el Kurdistán toma especial relevancia ante la retirada de las tropas estadounidenses --destacado aliado kurdo-- de Irak, completada este miércoles y que ha puesto fin así a la coalición internacional que combatió doce años a Estado Islámico, 23 años después de que lanzara la invasión del país para derrocar a Sadam Husein.