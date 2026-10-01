El Rey preside hoy en el Congreso la inauguración del XII Foro Parlamentario Iberoamericano

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El Rey Felipe VI presidirá este jueves en el Congreso la sesión inaugural del XII Foro Parlamentario Iberoamericano que reunirá durante dos jornadas a representantes parlamentarios de países iberoamericanos.

La inauguración arrancará a las 10.00 horas en el hemiciclo, donde, en primer lugar, tomará la palabra la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, y a continuación será el turno del secretario general iberoamericano, Andrés Allamand; del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; y del presidente del Senado, Pedro Rollán. La inauguración concluirá con la intervención del Jefe del Estado.

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PRESIDENTE DE LA RADA UCRANIANA

Tras las palabras del Jefe del Estado, el Foro escuchará conferencias magistrales sobre algunos de los principales desafíos actuales para las democracias. Así, la directora de la Fundación ELLIS Alicante, Nuria Oliver, intervendrá para tratar el impacto de la IA; el filósofo y ensayista Daniel Innerarity analizará las amenazas actuales a la democracia, como la fragmentación política, la polarización, la desinformación y los populismos; y el presidente de la Rada de Ucrania, Ruslan Stefanchuk, abordará las amenazas híbridas y la desinformación en un contexto de conflicto armado.

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Asimismo, la catedrática Tània Verge i Mestre abordará las brechas de igualdad de género, mientras que el presidente de la Asamblea de la República de Portugal, José Pedro Aguiar-Branco, explicará la importancia de la diplomacia parlamentaria ante los desafíos geopolíticos actuales.

A continuación, las sesiones de trabajo se trasladarán al Senado y se articularán en torno a cuatro grandes ámbitos: el impacto de la IA y la adaptación de los Congresos; las amenazas a la democracia derivadas de la fragmentación, la polarización, la desinformación y el populismo; la igualdad de género y el cierre de las brechas; y la vigencia y eficacia de la diplomacia parlamentaria y la cooperación parlamentaria en el ámbito iberoamericano.

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Ya el viernes, el Foro continuará en el Congreso, donde se presentarán las conclusiones de las cuatro sesiones de trabajo y tendrán lugar las intervenciones de los presidentes y jefes de delegación.

CAMBIO DE UBICACIÓN POR EL PLENO URGENTE SOBRE VIVIENDA

Esta sesión iba a tener lugar inicialmente en el Salón de Plenos pero la petición del Gobierno de celebrar un Pleno extraordinario este viernes para convalidar los decretos de vivienda ha obligado a la Cámara Baja a trasladar el foro a la sala Ernest Lluch, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

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En concreto, en esa sesión matutina del viernes tomarán palabra el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand; la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el español en el Mundo, Susana Sumelzo; y los presidentes del Congreso y del Senado de España.

El broche final del encuentro será la aprobación de las conclusiones del XII Foro Parlamentario Iberoamericano. Todo ello, en vísperas del la Cumbre Iberoamericana prevista en Madrid a principios de noviembre.