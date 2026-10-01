Cuba agradece la "permanente solidaridad" de China en el aniversario de la República

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La Habana, 1 oct (EFE).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció este jueves a China la "permanente solidaridad" con la isla "basada en la cooperación y solidaridad mutua" al conmemorar el 77 aniversario de la fundación de la República asiática.

"Trasladamos cordiales felicitación al compañero Xi Jinping, al Partido, al Gobierno y al pueblo chinos", expresó el gobernante cubano en redes sociales.

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El mensaje del mandatario caribeño estuvo acompañado de una foto de archivo de uno de sus encuentros con Xi Jinping, quien fue recibido la pasada semana en Washington con pompas y honores por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Esta semana, el embajador de Pekín en La Habana, Hua Xin, afirmó que su país y Cuba son "una comunidad de futuro compartido" y resaltó que la nación asiática se ha consolidado como "el principal socio comercial" de la isla.

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En declaraciones al pódcast 'Es la idea', del portal oficialista Cubadebate, el diplomático reiteró que China "no se queda con los brazos cruzados ante las dificultades que enfrenta el pueblo cubano" y resaltó las contribuciones del gigante asiático en "el sector de energías y de alimentos" en medio de la severa crisis que sufre Cuba.

La Habana y Pekín mantienen estrechas relaciones políticas y económicas y la nación china se ha consolidado como uno de los principales aliados del país caribeño, en medio de la escalada de tensiones entre Cuba y EE.UU., que exige cambios políticos y económicos significativos en la isla.

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El Gobierno chino ha entregado a la isla dos donativos de paneles fotovoltaicos de 5.000 sistemas solares domésticos, que se han instalado en diferentes lugares del país dpara electrificar viviendas en zonas rurales y afectadas por eventos meteorológicos.

Además, Pekín completará este año un donativo de 60.000 toneladas de arroz. EFE