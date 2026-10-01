Claves para entender elecciones de Bosnia-Herzegovina y la compleja estructura del país

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Viena, 1 oct (EFE).- Bosnia-Herzegovina acude este domingo a las urnas con las divisiones étnicas aún abiertas tres décadas después de la guerra (1992-1995) y sin consenso político sobre su adhesión a la UE, respaldada por la gran mayoría de la población.

Estas son las claves para entender las elecciones y la compleja estructura estatal de Bosnia.

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Bosnia-Herzegovina es un Estado único muy descentralizado, según el diseño de los Acuerdos de Dayton (EEUU) que pusieron fin en 1995 a la más sangrienta de las guerras de desintegración de Yugoslavia.

Está dividido en dos entidades autónomas: la Federación de Bosnia-Herzegovina, de musulmanes (bosniacos) y croatas, a su vez organizada en diez cantones; y la República Srpska, de los serbios. Esas tres comunidades son los pueblos constituyentes. Esta complejidad explica la dificultad para formar mayorías y adoptar decisiones a escala estatal.

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El país tiene apenas 3,1 millones de habitantes, pero ante la gran cantidad de bosnios en el exterior, el número de votantes excede los 3,4 millones.

En el ámbito de las instituciones centrales, eligen a la Presidencia tripartita, integrada por un musulmán, un croata y un serbio, y a los 42 miembros de la Cámara de Representantes del Parlamento estatal.

También se renovarán el Parlamento de la Federación, el presidente y dos vicepresidentes de esa entidad y las 10 asambleas cantonales. En la República Srpska se elige al presidente y a los miembros del Parlamento.

Los partidos nacionalistas de las tres comunidades siguen dominando el panorama político.

Los principales son la nacionalista bosniaca SDA, dirigida por Bakir Izetbegović; la serbobosnia SNSD; y la HDZ BiH, principal fuerza de los croatas de Bosnia.

En el espacio multiétnico destacan el SDP y sus aliados de la llamada Trojka, integrada también por Narod i Pravda (NiP) y Nasa stranka (NS).

En el campo serbio figuran además la SDS y el PDP, mientras que existen numerosas formaciones menores. La fragmentación obliga habitualmente a negociar coaliciones entre partidos con agendas nacionales y territoriales diferentes.

No existen encuestas a nivel nacional. Un estudio de Metrics Consulting difundido en septiembre por el propio SNSD situaba a su candidato a la Presidencia de la República Srpska, Savo Minic, con un 48,5 % frente al 34,3 % del candidato de la SDS, Branko Blanusa, pero se refiere a una circunscripción concreta.

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El alto representante supervisa la aplicación civil de los Acuerdos de Dayton, coordina a las organizaciones internacionales implicadas en su cumplimiento y promueve el funcionamiento de las instituciones.

El representante dispone de las llamadas 'competencias de Bonn', que le permiten, en determinadas circunstancias, destituir cargos públicos e imponer legislación cuando las instituciones nacionales no actúan.

En 2026, el alemán Christian Schmidt dimitió y su sucesión no se ha resuelto aún por las diferencias entre Estados Unidos y sus aliados europeos. El estadounidense Louis Crishock ejerce desde julio como representante interino.

La estabilidad descansa sobre una combinación de instituciones nacionales y presencia internacional. La misión EUFOR Althea mantiene unas 1.000 tropas en el país bajo mandato internacional y trabaja con las autoridades para garantizar un entorno seguro. La OTAN, mediante su cuartel general en Sarajevo, presta apoyo a la reforma de defensa y a EUFOR.

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Los partidos de las tres comunidades tienen prioridades diferentes sobre el futuro del país. El bloque bosniaco, encabezado por el SDA, defiende un Estado más funcional y centralizado, el fortalecimiento de las instituciones comunes y el avance hacia la UE y la OTAN.

En el bloque serbobosnio, el SNSD reclama más autonomía, ha llegado a negar la autoridad de instituciones centrales, amenaza con la independencia e incluso defiende su anexión a Serbia.

Entre los croatas, la HDZ BiH centra su programa en lo que califica de "igualdad" constitucional e institucional de los croatas, el menor de los tres grupos.

La Unión Europea ofrece a Bosnia-Herzegovina una perspectiva de integración económica y política, acceso progresivo al mercado europeo, financiación para reformas e infraestructuras y mayores oportunidades de movilidad y empleo.

El país es candidato desde 2022 y la UE decidió abrir las negociaciones de adhesión en 2024, aunque el proceso está condicionado a reformas en democracia, Estado de derecho, administración pública y derechos fundamentales.

Según una encuesta realizada la pasada primavera, el 74,4 % apoya entrar en la UE (86,1 % de los encuestados en la Federación pero sólo el 54,1 % en República Srpska).

Si bien la economía bosnia crece de forma moderada, afronta importantes obstáculos estructurales, entre ellos la emigración masiva, la baja productividad y una administración fragmentada.

Además, la endémica corrupción afecta el clima empresarial y la confianza en las instituciones. En 2025, Bosnia obtuvo sólo 34 puntos sobre 100 en el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, con lo que ocupó el puesto 109 entre 180 países. EFE

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