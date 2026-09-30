Wall Street abre en verde tras revisión a la baja de la inflación en EE.UU.

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Nueva York, 30 sep (EFE).- Wall Street abrió en verde este miércoles y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 0,13 %, después de que la estimación de la Oficina de Análisis Económico (BEA) revisara a la baja el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) y al alza el crecimiento de Estados Unidos.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones sumaba 66 puntos, hasta los 51.416; el selectivo S&P 500 avanzaba un 0,31 %, hasta los 7.694 enteros; y el tecnológico Nasdaq crecía un 0,50 %, hasta las 26.931 unidades.

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Según esta estimación, la economía de EE.UU. creció un 0,6 % entre abril y junio con respecto al primer trimestre, lo que supone una revisión al alza de dos décimas con respecto a la segunda estimación publicada en agosto.

En tasa anual, la primera potencia mundial creció un 2,2 %, siete décimas más.

El índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) aumentó por su parte un 5 % anualizado en el segundo trimestre, una cifra revisada a la baja en 3 décimas, mientras que el dato subyacente, que excluye alimentos y energía por su volatilidad también se revisó tres décimas a la baja hasta el 3,3 %.

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Tras conocerse la noticia, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años restaba 1,2 puntos básicos, hasta el 5,243 %, tras marcar varios máximos. Por su parte, el título a 30 años avanzaba 1,2 puntos básicos, hasta el 5,606 %.

En otros mercados, el oro se revalorizaba un 1,11 %, hasta los 4.225 dólares la onza, y la plata un 0,53 %, hasta los 61,47 dólares la onza.

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía un 1,95 %, hasta los 91,12 dólares el barril. EFE