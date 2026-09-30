Serbia pacta con Rusia otra prórroga de suministros de gas por debajo de precio de mercado

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Zagreb, 30 sep (EFE).- Rusia prorrogó hasta finales de año el suministro de gas a Serbia a un precio muy por debajo por debajo del valor de mercado, informó este miércoles la empresa estatal serbia de gas.

El director de Srbijagas, Dusan Bajatovic, confirmó este miércoles a la radiotelevisión pública serbia RTS la prórroga del contrato con la rusa Gazprom, que vencía hoy, para mantener el suministro de gas "al mejor precio", aunque sin dar cifras.

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El pasado 26 de septiembre, antes de concluir su mandato presidencial e iniciar oficialmente su campaña para ser primer ministro, Aleksandar Vucic expresó su confianza en que el acuerdo se prorrogara a finales de mes, tras una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladimir Putin, que, según dijo, duró más de una hora.

"Los ciudadanos de Serbia deben saber que seguiremos disfrutando de un precio del gas asequible de 318 euros por mil metros cúbicos, en lugar de pagar el precio de mercado, que actualmente es de 868 euros", sostuvo Vucic.

Serbia no ha logrado cerrar un acuerdo de larga duración desde que el contrato de tres años con Gazprom expirara en el verano de 2025 y, desde entonces, Moscú ha venido prorrogando el contrato a corto plazo.

Alrededor del 80 % del gas que Serbia consumió en 2024 (unos 2.212 millones de metros cúbicos, de un total aproximado de 2.800 millones) procedió de Rusia.

Cerca del 13 % fue importado de Azerbaiyán y casi el 7 % fue cubierto con producción propia.

Aunque es país candidato a integrarse en la Unión Europea, Serbia mantiene estrechas relaciones con Rusia y no se ha sumado a las sanciones del bloque contra Moscú.EFE