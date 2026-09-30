Ente electoral paraguayo distribuye máquinas para elecciones en mayoría de departamentos

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Asunción, 30 sep (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) de Paraguay continuó con la distribución de los maletines electorales y máquinas de votación hacia 16 de los 17 departamentos del país para los comicios municipales del 4 de octubre, en los que se renovarán las 263 Intendencias (Alcaldías) del país y sus Juntas Municipales.

El "gran despliegue" de los paquetes electorales partió desde la sede del ente electoral, en la capital paraguaya, Asunción, con destino a departamentos como Alto Paraná (este), donde se encuentra la fronteriza Ciudad del Este, la segunda más grande y polo comercial de la nación suramericana, Caaguazú (este), Cordillera (centro), Misiones, Itapúa y Guairá, ubicados al sur del país, informó el miércoles el TSJE.

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La distribución de las máquina de votación en el departamento Central, que aglutina a varias de las ciudades más pobladas del país, y en Asunción tendrá lugar el próximo viernes y sábado, respectivamente.

En declaraciones a periodistas, el presidente del TSJE, Jorge Bogarín, detalló que han alquilado aproximadamente 18.000 máquinas de votación que se distribuirán hasta el sábado, un día antes de los comicios a los que están llamados a votar cinco millones de electores para elegir a las autoridades municipales para el periodo 2026-2031.

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Por su parte, el director de la Unidad de Procesos Electorales del TSJE, Carlos María Ljubetic, anunció a la prensa que "a más tardar" a las 20:00 horas locales (23:00 GMT) del domingo 4 de octubre se conocerá "el resultado de todos los distritos" del país.

Igualmente, destacó que a las 17:00 horas locales del domingo (20:00 GMT) se cerrarán las 14.711 mesas de sufragio, tras lo cual iniciará el conteo de los votos que se reflejarán en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

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La distribución de las máquinas de votación comenzó el domingo pasado en los distritos de difícil acceso o "más alejados" de Asunción, como los ubicados en los departamentos de Alto Paraná (este), Concepción (norte) o Presidente Hayes (oeste), según el TSJE.

En total, se emplearán en estos comicios unas 14.711 máquinas de votación, además de otras 2.094 destinadas a contingencias y 1.187 a la capacitación, así como 14.711 maletines electorales, que contienen insumos necesarios para las elecciones, que se repartirán en 1.187 centros en todo el país.

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La Organización de los Estados Americanos (OEA) enviará una misión de observación electoral encabezada por el exvicecanciller uruguayo Nicolás Albertoni, que será la número 17 que despliega el organismo interamericano en el país.EFE

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