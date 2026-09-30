Seis muertos y 14 desaparecidos tras derrumbe de una mina de oro en el noroeste de Yemen

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Saná, 30 sep (EFE).- Al menos seis personas murieron y otras catorce permanecen desaparecidas después de que un derrumbe de rocas y tierra afectara a una mina de oro no regulada en la provincia de Hajjah, en el noroeste del Yemen, según informaron a EFE este miércoles fuentes de Defensa Civil y residentes locales.

El derrumbe ocurrió el martes por la tarde en una zona montañosa remota del distrito de Aflah al Sham, mientras unas veinte personas se encontraban en el interior de la mina, según las fuentes.

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El alud bloqueó las salidas de la mina, dejando a los trabajadores atrapados bajo tierra, añadieron.

Los residentes recuperaron los cuerpos de las seis víctimas a primera hora del miércoles utilizando herramientas de excavación rudimentarias y continuaban los esfuerzos para llegar hasta quienes seguían sepultados.

Los habitantes señalaron que la falta de maquinaria pesada para la retirada de escombros y las labores de rescate dificultaba la operación, y advirtieron de que la cifra de fallecidos podría aumentar.

El incidente pone de relieve los crecientes riesgos que enfrentan los yemeníes empobrecidos que recurren a la minería no regulada para sobrevivir.

También subraya los peligros de la minería artesanal de oro en Hajjah, donde el agravamiento de la pobreza y el colapso de la economía formal del Yemen han empujado a jóvenes desempleados hacia la minería no regulada.

Además, desde que comenzó la guerra en el Yemen en 2014, las dificultades económicas, el desempleo y la disminución de los ingresos familiares han llevado a muchas personas a las montañas en busca de oro.

En estas minas, el trabajo se realiza con equipos rudimentarios y los mineros excavan la roca manualmente, trituran y muelen el material potencialmente rico en oro y lo procesan para extraer pequeñas cantidades del metal.

Algunas excavaciones pueden extenderse más de 300 metros bajo tierra, lo que genera riesgos adicionales para los trabajadores que operan sin equipos de minería profesionales, evaluaciones estructurales ni sistemas de emergencia establecidos.

Además, este último derrumbe no es el primer accidente mortal relacionado con la minería informal de oro en Hajjah, ya que en junio de 2025 siete personas murieron en un deslizamiento de tierra mientras trabajaban en una mina de oro en el distrito vecino de Khushar.

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Esta última catástrofe se produce mientras el Yemen sigue sumido en una prolongada crisis económica y humanitaria, que se suma a la intensificación del conflicto entre los rebeldes hutíes y las fuerzas gubernamentales, que pusieron fin a la relativa calma que se alcanzó en 2022 con mediación de la ONU. EFE