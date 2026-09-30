Los directores financieros ya asumen un papel de liderazgo en tecnología empresarial o estrategia de IA, según estudio

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El 65 por ciento de los directores financieros (CFO) en España afirman que su función se ha extendido al liderazgo tecnológico o de estrategia de IA, ello pese a que la mayoría de los departamentos financieros aún se encuentran en etapas tempranas de adaptación técnica y operativa para integrar esta tecnología a gran escala.

El rol del director financiero ha evolucionado con la integración de la inteligencia artificial en las empresas. Más allá de la estabilidad financiera y el control de riesgos, están asumiendo un papel protagonista en la definición de la estrategia de tecnología empresarial e IA.

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Así se desprende de un nuevo estudio global del IBM Institute for Business Value, basado en las respuestas a una encuesta realizada a 1.500 CFO y altos directivos de finanzas equivalentes en 33 mercados y 26 sectores, entre febrero y abril de 2026.

El 62 por ciento de los encuestados a nivel global afirma que su función se ha ampliado al liderazgo en materia de tecnología empresarial o estrategia de IA, una cifra que alcanza el 65 por ciento en España; mientras que el 56 por ciento cuenta con mayor autoridad en la gestión de carteras y la reasignación de capital (58% en España), y el 54 por ciento ha asumido más responsabilidad en el diseño de modelos de negocio o estrategias de crecimiento, en lo que los directores financieros españoles se sitúan por encima de la media (58%).

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Sin embargo, solo el 6 por ciento de los directores financieros encuestados asegura que sus departamentos financiero ha alcanzado un estado de preparación para la transformación, con la IA integrada de forma sistemática en los flujos de trabajo financieros y en la toma de decisiones a gran escala. En España, tan solo un 5 por ciento de los encuestados cree que sus departamentos están preparados.

El 56 por ciento de los CFO a nivel global afirman que, para el año 2030, esperan asumir una mayor responsabilidad en el diseño de medidas de control financieras y éticas para la inteligencia artificial, un porcentaje que se sitúa en el 60 por ciento entre los directivos de España.

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Asimismo, el 55 por ciento de estos directivos a nivel mundial, y 58 por ciento en España, espera asumir una mayor responsabilidad en la configuración de modelos operativos, estrategias de personal y estructura organizativa. En cuanto al impulso de la creación de valor empresarial y la estrategia de cartera, la expectativa alcanza al 52 por ciento de los CFO globales, frente al 44 por ciento de los españoles.

El estudio también identifica un grupo de directores financieros que dan prioridad a la IA, que destaca como el doble de propensos que sus homólogos a ayudar a diseñar experimentos de modelos de negocio a escala de toda la empresa o a liderar iniciativas que podrían marcar el rumbo de sus sectores.

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ASIGNACIÓN DE CAPITAL

Los resultados de la encuesta también indican que está cambiando la forma en que los directores financieros abordan la asignación de capital. En este sentido, el 48 por ciento de los CFO a nivel global afirma que sus organizaciones actualizan con frecuencia la asignación de capital para inversiones en IA y crecimiento utilizandoinformación basada en datos en tiempo real, frente al 40% en España. En cambio, el 38 por ciento de los directivos a nivel global, y el 44 por ciento en España, señala que su enfoque está basado en datos, pero es lento a la hora de adaptarse.

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Asimismo, el 48 por ciento de los CFO a nivel mundial afirma que el área financiera realiza un seguimiento activo de la creación de valor impulsada por la IA y reasigna capital en consecuencia, una cifra que se sitúa en el 47 por ciento en España. Sin embargo, solo el 8 por ciento a nivel global (y el 5% en España) asegura que Finanzas lidera la definición de objetivos de valor de la IA para toda la empresa y cuenta con mecanismos automatizados de reinversión vinculados a los resultados.

Por último, únicamente el 6 por ciento de los directores financieros encuestados a nivel global permite que la inteligencia artificial recomiende o ejecute reasignaciones dentro de límites definidos, frente al 7 por ciento en España.

MADUREZ TÉCNICA

Por otra parte, el estudio recoge que el departamento de Finanzas está desarrollando capacidades de IA más rápido de lo que rediseña el trabajo en torno a esta tecnología. Casi la mitad de los CFO a nivel global (48%) describe a sus departamentos financieros como "en fase de desarrollo", con capacidades específicas de IA concentradas en determinados puestos, equipos o casos de uso, en lugar de estar extendidas por toda la función. En España, esta proporción se sitúa en el 40 por ciento.

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El 42 por ciento de los CFO a nivel mundial afirma que Finanzas ha alcanzado un nivel elevado de preparación para la IA, con equipos familiarizados con esta tecnología y capaces de escalarla, frente al 47 por ciento en España.

Por su parte, solo el 6 por ciento de los encuestados a nivel global describe a Finanzas como un área preparada para la transformación, con la IA integrada de forma sistemática en los flujos de trabajo y en la toma de decisiones a gran escala. En España, esta cifra es del 5 por ciento.

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En conjunto, el 48 por ciento de los directores financieros a nivel global sitúa a sus departamentos financieros en niveles altos de preparación o preparados para la transformación, frente al 51 por ciento en España.

Sin embargo, España se sitúa por debajo de la media global en la adopción operativa de la automatización y la IA: el 37 por ciento de los directivos españoles afirma que sus equipos implementan y escalan activamente estas tecnologías, o que lideran iniciativas empresariales integradas en los flujos de trabajo y los objetivos de desempeño, frente al 44 por ciento a nivel mundial.

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Asimismo, el 56 por ciento de los directores financieros españoles afirma que el departamento de Finanzas participa en la transformación organizativa de la empresa o lidera el modelado dinámico de la organización y el diseño de nuevos puestos vinculados a la innovación con IA, frente al 58 por ciento a nivel global.

EL IMPACTO ECONÓMICO DE PRIORIZAR LA IA

El estudio concluye, además, que las organizaciones dirigidas por directores financieros que priorizan la IA registran una ejecución más sólida y mejores resultados, con tasas de crecimiento de los ingresos un 23 por ciento superiores a las de sus homólogas entre 2022 y 2024.

Estos CFO tienen un 18 por ciento más de probabilidades que sus homólogos de afirmar que sus organizaciones ejecutan eficazmente su estrategia empresarial, y sus organizaciones aprueban la financiación de nuevas iniciativas de IA un 15 por ciento más rápido.

En España, el crecimiento medio anual de los ingresos entre 2022 y 2024 fue del 8 por ciento, frente al 8,2 por ciento a nivel global. El 56 por ciento de las organizaciones españolas considera muy eficaz o eficaz la ejecución de su estrategia empresarial, frente al 61 por ciento a nivel mundial.

Asimismo, el tiempo medio transcurrido entre la identificación de una nueva iniciativa de IA y la aprobación de su financiación fue de 47,1 días en España, frente a 49,5 días a nivel global.