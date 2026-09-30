Los fieles podrán ver de cerca las reliquias de la Sagrada Cuna en Roma antes de Navidad

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Ciudad del Vaticano, 30 sep (EFE).- Los fieles y peregrinos que acudan a Roma podrán contemplar excepcionalmente de cerca las reliquias de la Sagrada Cuna, uno de los símbolos más antiguos y venerados de la Navidad católica, que cambiarán temporalmente de ubicación en la basílica romana de Santa María la Mayor.

A partir del próximo 15 de octubre, el relicario abandonará su ubicación habitual, situada frente al Altar Papal, para ser instalado en uno de los altares laterales de la nave derecha, informó este miércoles el Vaticano.

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Este traslado temporal responde a las obras de restauración en la 'Confessio', el espacio semisubterráneo donde se custodiaba hasta ahora y que permanecerá cerrado al público durante los trabajos.

Las reliquias están formadas por cinco fragmentos de madera de sicómoro que la tradición identifica con el pesebre en el que fue depositado Jesús tras su nacimiento en Belén.

Las piezas se conservan en un relicario neoclásico con forma de cuna, diseñado en 1802 por Giuseppe Valadier y dotado de paredes transparentes que permiten ver su interior.

La intervención permitirá sustituir la antigua estructura interna de madera por una teca moderna provista de control microclimático y seguridad actualizada.

Asimismo, se instalará al fondo de la hornacina un nuevo mosaico con azulejos dorados y esmaltes vítreos que reproducirá la disposición exacta de las estrellas sobre Belén en la noche de la Natividad.

La exhibición especial concluirá el 24 de diciembre, cuando la Sagrada Cuna será trasladada solemnemente al Altar Papal para presidir las celebraciones navideñas del templo, conocido históricamente como la 'Basílica de la Navidad'

Y, tras la festividad de la Epifanía, el 6 de enero, el reliquiario volverá a su lugar original.EFE