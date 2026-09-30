Juan Valdez acelera su expansión en España y prevé abrir cuatro nuevas cafeterías antes de que acabe el año

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La marca colombiana de cafés Juan Valdez ha anunciado este miércoles la apertura de cuatro nuevas cafeterías antes de que finalice el año, lo que supondrá un crecimiento del 150% desde que Grupo Trinity asumiera en marzo de 2025 la gestión de las operaciones en el mercado español.

Según ha explicado en una nota de prensa, esta fase de expansión apostará especialmente por los centros comerciales para complementar la presencia en los locales a pie de calle. En este sentido, las próximas localizaciones estarán en los centros comerciales de Islazul y Tres Aguas, en Madrid.

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Juan Valdez tiene actualmente 11 tiendas en España, diez de ellas en Madrid y una en el aeropuerto de Palma de Mallorca. Las inauguraciones más recientes están todas en la capital, concretamente en el Centro Comercial Oasiz; calle Mayor, nº31; calle Génova, nº18; y en Plaza de la República Dominicana, nº7.

Los planes de la compañía pasan por combinar los locales de gestión propia con el modelo de franquicia. Las cuatro cafeterías sitas en la Comunidad de Madrid crearán 28 nuevos puestos de trabajo, aunque Juan Valdez ha avanzado que ya contempla se aterrizaje en otras ciudades españolas.

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"España es un mercado estratégico para Juan Valdez y estamos plenamente comprometidos con su desarrollo. Estamos construyendo una red sólida, combinando ubicaciones de alto tráfico, centros comerciales y un modelo mixto de tiendas propias y franquicias que nos permitirá llegar progresivamente a nuevas ciudades", ha afirmado la consejera delegada de Juan Valdez España, Virginia Donado.

"Queremos que cada apertura sea un punto de encuentro con el café colombiano y una forma de acercar al consumidor español la historia y el trabajo que hay detrás de cada taza", ha añadido.