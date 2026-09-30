La oposición mayoritaria venezolana exige derogación "inmediata" de la ley contra el odio

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Caracas, 30 sep (EFE).- La mayor coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), rechazó este miércoles la solicitud de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de reformar la criticada ley contra el odio y exigió su derogación "inmediata".

"Pretender reformar una ley inconstitucional que ha sido utilizada para perseguir, criminalizar y encarcelar a ciudadanos inocentes es un despropósito. Durante años, este instrumento ha formado parte del marco represivo empleado para silenciar la disidencia y restringir libertades fundamentales", dijo la PUD en un comunicado. EFE

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