Sánchez y Macron expresan su deseo de dar de nuevo la bienvenida al Reino Unido a la UE

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Madrid, 30 sep (EFE).- El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente francés, Emmanuel Macron, expresaron este miércoles en Madrid su deseo de dar de nuevo la bienvenida al Reino Unido a la Unión Europea (UE) tras las palabras al respecto del primer ministro británico, Andy Burnham.

Burnham afirmó que su Gobierno analizará "todas las opciones" sobre la relación con la UE y no descartó "ir hasta el final" y plantear el reingreso del Reino Unido en el bloque comunitario.

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Ante esas palabras, Sánchez, en la rueda de prensa que ofreció junto a Macron en la capital española, aseguró que España y la Unión Europea "abrirían sus brazos de nuevo" al pueblo británico.

A su juicio, el Brexit fue una enorme pérdida tanto para el Reino Unido como para la Unión Europea, y, por ello, recibiría con satisfacción que prosperara la adhesión de este país.

Por su parte, Macron consideró que sería "una buena decisión" y señaló que el primer ministro británico tiene razón al actuar con esa "valentía".

"Bienvenido de nuevo", dijo el jefe de Estado francés sobre ese eventual regreso, consciente de los "límites" que le plantea al Reino Unido interactuar con el bloque comunitario desde fuera. EFE

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