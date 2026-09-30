Ministros radicales de Netanyahu llaman a tomar represalias contra el piloto de FlyDubai

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Jerusalén, 30 sep (EFE).- Los ministros más radicales del Gobierno de Benjamín Netanyahu, Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich (titulares de Seguridad Nacional y Finanzas respectivamente), llamaron a tomar represalias contra el autor del ataque al vuelo de FlyDubai, en mensajes en redes sociales que sugieren también atacar países implicados.

"Quien intentó estrellar un avión y asesinar a 180 israelíes debe pagar como si lo hubiera hecho. Él y cualquier país o organización terrorista que lo haya enviado", escribió Smotrich en X.

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En el texto, el ministro de Finanzas israelí llama a considerar "la intención y no los resultados" del ataque a la hora de reprimirlo.

Ben Gvir llamó, también en X, a no detener las ofensivas de Israel en Irán, el Líbano, Gaza y Cisjordania, y "continuar hasta la resolución absoluta".

"El terrorismo es un demonio con el que no se puede llegar a ningún acuerdo salvo su derrota y su borrado de la faz de la tierra", continúa. Israel mantiene en vigor acuerdos de alto el fuego en Gaza, el Líbano e Irán.

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Netanyahu apuntó a que uno de los pilotos del vuelo intentó estrellar la aeronave tras apuñalar a su compañero en la cabina.

"Durante el vuelo, cuando se aproximaban al país, uno de los pilotos apuñaló al otro piloto. Al parecer, intentó estrellar el avión con sus ocupantes", afirma el mandatario en un vídeocomunicado emitido por su oficina, en su primer mensaje tras el incidente en la aeronave.

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Netanyahu aseguró que se trata de un "incidente de seguridad extremadamente grave" y dio órdenes a los organismos de seguridad israelíes para prepararse ante otras "posibles amenazas adicionales".

Por su parte, el ministro de Defensa, Israel Katz, calificó el incidente de "intento de atentado terrorista yihadista". EFE