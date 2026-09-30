Presidente israelí felicita a Fátima Zahra al Mansuri, nueva primera ministra de Marruecos

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Jerusalén, 30 sep (EFE).- El presidente de Israel, Isaac Herzog, felicitó este miércoles a Fátima Zahra al Mansuri por su designación como jefa del Gobierno de Marruecos, la primera mujer en ocupar el cargo, dos semanas después de que ambos países acordaran reabrir sus embajadas.

"En nombre del Estado de Israel, extiendo mis más cálidas felicitaciones a Fátima Zahra al Mansuri por su histórica designación como primera ministra del Reino de Marruecos", escribió Herzog en una publicación de la red social X donde también deseó a la nueva premier del país norteafricano "todo el éxito" en el cargo.

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El mandatario israelí elogió también a Mohamed VI, quien según él "ha demostrado un gran liderazgo en la búsqueda de la paz y en el fortalecimiento de los lazos históricos" entre ambos pueblos, y abogó por "ampliar el círculo de paz y tolerancia" en la región.

Ayer martes, el rey nombró a Mansuri, exalcaldesa de Marrakech y hasta ahora ministra de Vivienda, después de que su formación, el Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), ganara las elecciones legislativas del 23 de septiembre sin mayoría absoluta, por lo que deberá negociar una coalición.

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El mensaje llega tras la cumbre trilateral celebrada el 17 de septiembre en Nueva York entre Israel, Marruecos y EE.UU., en la que los dos primeros pactaron reabrir sus embajadas, ampliar los vuelos directos e impulsar la inversión mutua en el marco de los Acuerdos de Abraham, promovidos en 2020 por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Según el embajador de EE.UU. ante la ONU, Mike Waltz, el pacto incluye además la "reafirmación del reconocimiento de EE.UU. de la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental".

Israel y Marruecos cerraron sus oficinas de enlace en 2000, tras el estallido de la Segunda Intifada, y las reabrieron en 2021, después de que Washington anunciara en diciembre de 2020 la normalización de sus relaciones, aunque hasta ahora nunca habían intercambiado embajadores. EFE

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