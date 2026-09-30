Feliciano López demanda a Alba Carrillo por vulneración del derecho al honor y a la intimidad

17/07/2015 Alba Carrillo y Feliciano López el día de su boda EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Feliciano López ha dicho hasta aquí. Después de diez años -los que han pasado desde su separación de la modelo- escuchando los dardos, pullas y demoledores ataques que le ha dedicado públicamente Alba Carrillo, el extenista ha decidido tomar cartas en el asunto y ha demandado a su exmujer por vulnerar su derecho al honor y a la intimidad. "La demanda se presentó este verano y se ha admitido a trámite" han adelantado este martes en 'Y ahora Sonsoles', apuntando que la demanda es "muy voluminosa" ya que aporta todo lo que la que un día fue su esposa ha dicho sobre él desde que pusieron punto y final a su breve matrimonio en 2016.

Aunque hasta ahora Feliciano había optado por el silencio y por ignorar las 'embestidas' de la presentadora, llevaba mucho tiempo pensando en emprender acciones legales contra Alba y finalmente ha dado el paso por respeto a su mujer, Sandra Gago, a sus hijos Darío (5) y Marco (2), y a sus padres, que también han sido objeto de los 'zascas' de su exnuera en numerosas ocasiones.

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Un revés para la modelo, que todavía no habría recibido la notificación de la demanda y por el momento no ha reaccionado públicamente a esta nueva e inminente batalla judicial contra su exmarido, ya que se da la casualidad de que esta noticia ha salido a la luz cuando Carrillo se encuentra de baja médica desde hace dos días y no ha podido cumplir con sus compromisos al frente de a su programa de 'El sótano' en TenTv por enfermedad.

Alba y Feliciano se conocieron en 2013 -poco después de que ella rompiese con Fonsi Nieto, padre de su hijo Lucas- y, enamoradísimos y como si de un cuento de hadas se tratara, el 17 de julio de 2015 se daban el 'sí quiero' en una romántica ceremonia celebrada en Toledo. Sin embargo, tan solo 11 meses después -en los que ha relatado que el extenista le fue infiel en numerosas ocasiones- él le pedía el divorcio y comenzaba una guerra mediática sin cuartel en la que la madrileña no ha dudado en atacar sin piedad al que fue el hombre de su vida.

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La última, hace solo unos días durante el paso de Alba por el FesTVal de Vitoria como flamante fichaje del nuevo canal de Tv 'La Séptima', cuando arremetió contra su exmarido tanto por su físico como por su intelecto: "Me tiene bloqueada, no sé por qué no puedo acceder a él. Pero le preguntaría cómo está siendo capaz de gestionar la Caja Mágica. Realmente me sorprende. No sabes distinguir entre lomo y salchichón. ¿Estás logrando mantener la bragueta cerrada con tu actual mujer? No sé, tengo cosas interesantes que preguntarle. Si él tuviera la capacidad, lo que pasa es que su locuacidad es la misma que el pez que tengo yo en mi pecera (...) cuando estaba con él estaba que se rompía. Ahora está pues un poco dejadillo, el pobre. Sí, ahora ya se ha igualado su capacidad intelectual con su físico" sentenciaba. Unas duras palabras que también formarían parte de la demanda por vulneración al derecho al honor y a la intimidad que Feliciano ha presentado contra la modelo y ya ha sido admitida a trámite.