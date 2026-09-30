Piratas somalíes matan a cinco tripulantes de un petrolero antes de que fuera rescatado

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Nairobi, 30 sep (EFE).- Piratas somalíes mataron a cinco tripulantes del buque cisterna petrolero MT Honour 25, con bandera de Palaos, antes de que fuerzas de Puntlandia lo liberaran, tras haber sido secuestrado el pasado 21 de abril, según las autoridades de este estado semiautónomo del norte de Somalia.

"El grupo pirata que retenía el barco por la fuerza mató a cinco miembros de la tripulación a primera hora de esta mañana (del martes), antes de que comenzara la operación del Gobierno", señaló en un comunicado a última hora del martes la Fuerza de Policía Marítima de Puntlandia (PMPF, en inglés).

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Se trata de los primeros asesinatos reportados en años a manos de piratas somalíes.

"Entre los tripulantes asesinados, había tres ciudadanos de Pakistán, un ciudadano de Myanmar (Birmania) y un ciudadano de la India", añadió la PMFP.

Los secuestrados, precisó, hirieron a cuatro tripulantes más, incluyendo tres pakistaníes y un indio.

"Durante la operación, las fuerzas de la PMPF detuvieron a 16 miembros del grupo pirata. Otros miembros del grupo huyeron hacia la costa y se adentraron en el interior", señaló el cuerpo de seguridad regional, mientras continúan las operaciones para rastrear a los secuestradores.

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El PMPF también informó de la liberación de otro navío capturado el pasado mayo, el MT Eureka, después de que los piratas "hicieran encallar el buque antes de abandonarlo y hacer desembarcar a la tripulación".

"Posteriormente, se confirmó que todos los tripulantes se encontraban a salvo. Cuando las fuerzas de la PMPF se acercaron a la zona, los piratas huyeron hacia la costa y se adentraron en el interior", señalaron las fuerzas de seguridad puntlandesas.

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"Las fuerzas de la PMPF siguen persiguiendo a los individuos implicados y están llevando a cabo nuevas operaciones para detener a los que lograron escapar", agregaron.

Finalmente, la PMPF confirmó que 46 piratas fueron detenidos y uno fue abatido en la liberación confirmada la pasada semana del petrolero sancionado por Estados Unidos Sibu 1, que había sido secuestrado el pasado 20 de agosto frente a las costas de Yemen y cuyos 20 tripulantes fueron rescatados a salvo.

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"Estas operaciones forman parte de los continuos esfuerzos de la PMPF para hacer frente al resurgimiento de la piratería e impedir que los grupos piratas establezcan refugios o posiciones operativas a lo largo de la costa de Puntlandia", concluyó el comunicado.

La piratería frente a las costas somalíes había disminuido significativamente durante la última década, gracias a las patrullas internacionales y a la mejora de las medidas de seguridad.

Pero las aguas del Cuerno de África, antes patrulladas por barcos de EE.UU., la Unión Europea (UE) y otros países en misiones de seguridad, viven ahora el resurgimiento de la piratería somalí, después de que algunos de esos navíos se hayan desplazado para apoyar los ataques contra Irán y los rebeldes hutíes de Yemen.

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A principios de septiembre, el Gobierno de Somalia condenó el resurgimiento del fenómeno y afirmó que planteará este tema ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. EFE