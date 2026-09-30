Miércoles, 30 de septiembre de 2026 (07.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 30 sep (EFE).-

Šiauliai (Lituania).- Aviones de combate F18 españoles, F16 turcos y Eurofighters italianos permanecen en alerta de reacción rápida en la base lituana de Šiauliai como parte de la reacción de la OTAN a cualquier amenaza para el espacio aéreo aliado, como el dron que portaba explosivos derribado por cazas este mes. Por Rosa Jiménez, enviada especial.

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Washington.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, celebra este miércoles en la Casa Blanca el Mes de la Herencia Hispana, en la primera conmemoración de esta fecha durante su segundo mandato y a poco más de un mes de las elecciones de medio mandato, en un momento de baja aprobación presidencial y con la atención puesta en el voto latino.

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Milwaukee (EE.UU.).- Estados Unidos encabeza la reunión de ministros de comercio del G20 centrada en poner fin al trabajo forzoso, que ha justificado la imposición de aranceles por parte de Washington a terceros países, y denunciar la instrumentalización del comercio de alimentos.

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Moscú.- El líder ruso, Vladímir Putin, preside la primera sesión de la Duma o cámara de diputados de Rusia, en la que el partido del Kremlin contará con la mayoría constitucional, tras las controvertidas elecciones legislativas en las que la oposición y expertos independientes denunciaron numerosas irregularidades.

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Gaza.- Los familiares de 105 personas fallecidas en el bombardeo por parte de Israel de la Torre Al Taj de la ciudad de Gaza el 25 de octubre de 2023 entierran los cuerpos de sus seres queridos, recuperados de los escombros por los rescatistas gazatíes casi tres años después.

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Estocolmo.- La fundación sueca Right Livelihood Award ha distinguido este miércoles con el denominado Nobel alternativo la lucha contra la violencia patriarcal de la abogada paquistaní Jalila Haider y de la Asamblea de las Mujeres Rurales de Sudáfrica, así como la defensa del uso ético de la inteligencia artificial de la estadounidense Timnit Gebru.

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Juiz de Fora (Brasil).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, realiza su último mitin de campaña en Juiz de Fora, ciudad del estado de Minas Gerais, segundo colegio electoral del país.

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París.- El presidente argentino, Javier Milei, visita París desde este 30 de septiembre al 2 de octubre para participar en la «Argentina Week», un encuentro destinado a promover inversiones en Argentina, y mantendrá el 1 de octubre una reunión privada con su homólogo francés, Emmanuel Macron, informó la Presidencia argentina.

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París.- Varias asociaciones han convocado actos y concentraciones para protestar por la visita a París del presidente argentino, Javier Milei, hasta el 2 de octubre.

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Ciudad de Panamá.- Una comisión de Gobierno entrega al presidente de Panamá, José Raúl Mulino, un informe final sobre la mina cerrada en 2023 por una orden judicial, tras una oleada inédita de protestas, para decidir el futuro del yacimiento, clave para la economía panameña.

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San Salvador.- Autoridades del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador (TSE) realizan este miércoles un acto oficial de convocatoria a las elecciones generales de 2027, en las que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, se posiciona como el favorito para un tercer mandato consecutivo.

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Austin (EE.UU.).- El migrante venezolano Wilber Garcés, herido de un disparo por un agente de ICE y recluido en un centro de detención, afronta una audiencia inicial por el cargo de agresión a un agente federal y resistencia al arresto que el Gobierno de EEUU presentó ayer en su contra.

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Madrid.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, participa en un foro de comercio e inversión pública con empresarios españoles y se reúne con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el segundo y último día de su visita de Estado a España.

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Lisboa.- La agencia de noticias Lusa celebra su 40º aniversario con la conferencia «Democracia y desinformación: desafíos de los medios y del servicio público en la era digital». Participan el ministro de la Presidencia, António Leitão Amaro, y representantes de medios, empresas tecnológicas y universidades.

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Bruselas.- La Comisión Europea presenta el Sistema Europeo de Comunicaciones Críticas, que conectará las redes de policías, bomberos y servicios sanitarios de emergencia de los países de la UE y de Schengen en casos como desastres naturales o ataques terroristas.

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Shanghái/Pekín.- El Banco Popular de China (BPC, banco central) anunció un paquete de medidas para apuntalar el crecimiento económico entre las que destacan un recorte de 0,25 puntos a una tasa de préstamos a bancos y el primer subsidio a los intereses hipotecarios de su historia ante la crisis inmobiliaria.

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Miami (EE.UU.).- Yamilet Rivas, presidenta y fundadora de la Cámara de Comercio Hispana en Estados Unidos (Camacom), que celebra su segundo aniversario, habla en una entrevista con EFE sobre el impacto de las empresarias latinas en el país norteamericano y los retos del sector.

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Lima.- Perú asume la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina para el periodo 2026-2027 con el propósito de promover iniciativas que acerquen la integración regional al ciudadano, que favorezca a su desarrollo y la atención de sus necesidades, especialmente en las poblaciones más vulnerables.

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Pekín.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga los datos de septiembre del índice gerente de compras (PMI), principal indicador de la evolución de la actividad en el sector manufacturero.

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Buenos Aires.- Mafalda Inmersiva, una muestra que propone por primera vez llevar el universo creado por Quino a un formato inmersivo, se inaugura en el Centro Cultural Recoleta de Buenos Aires, primera parada de esta experiencia que luego viajará a otros países.

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Ciudad del Vaticano.- El papa celebra la tradicional audiencia general de los miércoles en la plaza de San Pedro en el Vaticano.

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Roma.- La fotógrafa venezolana Fabiola Ferrero presenta en el Museo de Roma en Trastevere "Las grietas", una exposición dedicada a la memoria de las víctimas del terremoto ocurrido en su país el pasado 24 de junio.

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Nueva York (EE.UU.).- El Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) presenta la exposición 'The Surrealist Book: Tomorrow Lives in Mirrors', una muestra que explora la repercusión de los libros de artista dentro del movimiento surrealista a través de volúmenes procedentes de la colección de Helen y Sam Zell.

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Nueva York (EE.UU.).- El museo de arte de Brooklyn, en Nueva York, muestra a la prensa su nueva exposición de arte moderno europeo, con obras de artistas como Cézanne, Edgar Degas, Paul Gauguin o Henri de Toulouse-Lautrec.

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Tokio.- Empieza este miércoles los torneos ATP 500 de Tokio, en el que defiende el título como primer cabeza de serie el español Carlos Alcaraz, que debutará el jueves contra el estadounidense Alex Michelsen.

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Pekín.- Comienza el Abierto de China con la disputa de las primeras rondas de sus torneos femenino, de categoría WTA 1000, y masculino, ATP 500.

(Vídeo)(Foto)(Informe a cámara)

cdp/aca/EFE

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