Irán advierte a países de O.Medio sobre consecuencias de viaje de autoridades israelíes

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Teherán, 30 sep (EFE).- Irán advirtió a los países de Oriente Medio sobre las consecuencias "muy peligrosas" del viaje de autoridades israelíes a la región después de que se confirmara la visita del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a Emiratos Árabes Unidos (EAU), en medio de la guerra.

"Todos los países de la región deben estar atentos a las consecuencias y repercusiones de una presencia de este tipo, que amenaza la paz y la seguridad colectiva de la región", aseveró el Ministerio de Exteriores iraní en un comunicado emitido a última hora del martes.

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Para Irán, tales hechos podrían tener consecuencias "muy peligrosas", teniendo en cuenta "la enemistad y hostilidad" de Israel con la República Islámica y el Líbano y, sobre todo, debido a los crímenes que comete contra los palestinos, según señaló la nota.

En este sentido, la cartera de Exteriores iraní solicitó a los países de la región "abstenerse de proporcionar las condiciones para una presencia destructiva del régimen sionista (Israel) y no permitir" que sus territorios se conviertan en un "escenario de acciones desestabilizadoras" contra otros países.

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Esta reacción llega después de que la agencia oficial de noticias emiratí WAM informara de la reunión del domingo entre Netanyahu y el presidente de EAU, Mohamed bin Zayed, para abordar y fortalecer las relaciones bilaterales, sin dar más detalles.

El mismo domingo, el diario israelí Haaretz, citando a una fuente anónima, había dado a conocer que ambos líderes se reunieron durante una hora en un aeropuerto emiratí.

Irán se encuentra en guerra con EE. UU. e Israel desde hace siete meses, después de que estos países atacaran territorio iraní, asesinando a su líder supremo, Alí Jameneí, y a otros altos cargos.

En respuesta, la República Islámica ha lanzado cientos de misiles y drones contra el territorio israelí y objetivos y bases estadounidenses en los países de la región, entre ellos Emiratos Árabes Unidos.

EAU anunció el pasado 18 de agosto la suspensión, hasta nuevo aviso, de todas sus relaciones comerciales, intercambios mercantiles y transacciones financieras con Irán, después de que las autoridades emiratíes detectaran el lanzamiento de dos misiles balísticos iraníes hacia su territorio. EFE

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