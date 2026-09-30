La Guardia Revolucionaria iraní dice que EEUU no responde a sus ataques a buques en Ormuz

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Teherán, 30 sep (EFE).- La Guardia Revolucionaria iraní aseguró este miércoles que Estados Unidos "no está respondiendo desde hace tiempo" a sus ataques a buques en el estrecho de Ormuz, en pleno pulso entre ambos países por el control del estratégico paso marítimo.

"Desde hace mucho tiempo que atacamos los buques, me refiero a los barcos pequeños que quieren atravesar (el estrecho de Ormuz), les impedimos pasar, pero EE.UU. no está respondiendo desde hace tiempo", afirmó el portavoz de la Guardia Revolucionaria, el general de brigada Hosein Mohebi, en una entrevista a la televisión estatal.

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En las últimas semanas, algunos medios iraníes han informado de sucesos y sonidos de explosiones cerca de Ormuz, mientras que el organismo británico que supervisa la navegación marítima, UKMTO, ha reportado varios incidentes. EFE