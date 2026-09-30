Agencias

La Guardia Revolucionaria iraní dice que EEUU no responde a sus ataques a buques en Ormuz

Guardar

Teherán, 30 sep (EFE).- La Guardia Revolucionaria iraní aseguró este miércoles que Estados Unidos "no está respondiendo desde hace tiempo" a sus ataques a buques en el estrecho de Ormuz, en pleno pulso entre ambos países por el control del estratégico paso marítimo.

"Desde hace mucho tiempo que atacamos los buques, me refiero a los barcos pequeños que quieren atravesar (el estrecho de Ormuz), les impedimos pasar, pero EE.UU. no está respondiendo desde hace tiempo", afirmó el portavoz de la Guardia Revolucionaria, el general de brigada Hosein Mohebi, en una entrevista a la televisión estatal.

PUBLICIDAD

En las últimas semanas, algunos medios iraníes han informado de sucesos y sonidos de explosiones cerca de Ormuz, mientras que el organismo británico que supervisa la navegación marítima, UKMTO, ha reportado varios incidentes. EFE

Últimas Noticias

Tónal celebrará una nueva edición en el Desierto Rojo y el LAVA de Valladolid los días 1, 2 y 3 de octubre

Tónal celebrará una nueva edición en el Desierto Rojo y el LAVA de Valladolid los días 1, 2 y 3 de octubre

John Ternus quiere que los productos de Apple lleguen más rápido al mercado

John Ternus quiere que los productos de Apple lleguen más rápido al mercado

Los precios de exportaciones industriales se disparan un 5,5% en agosto por el mayor coste de la energía

Los precios de exportaciones industriales se disparan un 5,5% en agosto por el mayor coste de la energía

OpenAI busca recaudar 26.000 millones en una nueva ronda y espera a asentar su negocio antes de salir a Bolsa

OpenAI busca recaudar 26.000 millones en una nueva ronda y espera a asentar su negocio antes de salir a Bolsa

La Embassy Cup bate récord de participación y asistencia en su décimo aniversario en Alcobendas

La Embassy Cup bate récord de participación y asistencia en su décimo aniversario en Alcobendas