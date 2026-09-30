El 95% de los vídeos de TikTok sobre el cuidado de la piel coreano contienen afirmaciones engañosas, según un estudio

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Una nueva investigación revela que casi el 95 por ciento de los vídeos virales de TikTok sobre el cuidado de la piel coreano y la tendencia de 'piel de cristal' contenían al menos una afirmación potencialmente engañosa, mientras que la información básica de seguridad estaba prácticamente ausente.

El cuidado de la piel coreano y la búsqueda de 'piel de cristal' -un término popular para referirse a una piel limpia, tersa y profundamente hidratada- se han convertido en fenómenos globales en las redes sociales, especialmente en TikTok, donde las rutinas pueden llegar a millones de usuarios. Sin embargo, la precisión dermatológica y la seguridad de este contenido no se han evaluado exhaustivamente.

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La investigación, presentada en el Congreso de la Academia Europea de Dermatología y Venereología (EADV) de 2026, es una de las primeras de este tipo. Los autores analizaron vídeos relacionados con rutinas populares de cuidado de la piel coreano y 'piel de cristal' en mayo de 2026. Utilizando una cuenta neutral sin historial previo de interacción para minimizar el sesgo algorítmico, los investigadores examinaron los vídeos más destacados correspondientes a cinco términos de búsqueda relacionados con el cuidado de la piel coreano.

Tras aplicar criterios de exclusión, se evaluaron 38 vídeos en cuanto a afirmaciones dermatológicas, información de seguridad, calidad y fiabilidad, empleando la Escala de Calidad Global y una versión modificada de la escala DISCERN.

Casi el 95 por ciento de los vídeos contenía al menos una afirmación engañosa; el 84 por ciento no tenía en cuenta los diferentes tipos de piel, el 45 por ciento promovía combinaciones excesivas de principios activos sin las debidas recomendaciones de seguridad y el 32 por ciento prometía resultados inmediatos.

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"Lo que más nos sorprendió fue la constante ausencia de información básica sobre seguridad. Solo uno de los 38 vídeos mencionaba el riesgo de irritación, solo dos abordaban la protección solar, ninguno mencionaba el riesgo de dermatitis de contacto y ninguno recomendaba consultar a un dermatólogo", ha señalado la autora principal del estudio, Maria Lúcia Paysano.

Asimismo, todos los vídeos se clasificaron como poco fiables o de escasa fiabilidad, y ninguno citaba fuentes o referencias externas. Cerca del 82 por ciento fueron creados por 'influencers' que no eran médicos, el 11 por ciento por marcas de belleza y el 8 por ciento por otros creadores de contenido de belleza; ninguno fue producido por dermatólogos.

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"Nuestros hallazgos revelan una clara discrepancia entre la popularidad de este contenido y la calidad de la información ofrecida. Seguir estas rutinas sin una orientación personalizada puede provocar irritación, sobreexfoliación, brotes de acné o alteraciones en la barrera cutánea, especialmente cuando se combinan múltiples principios activos", ha señalado Paysano.

Los investigadores subrayaron que el cuidado de la piel coreano en sí mismo no es el problema. La preocupación radica, más bien, en cómo principios de cuidado cutáneo -como la limpieza suave, la hidratación y el mantenimiento de la barrera cutánea- pueden transformarse en redes sociales en rutinas virales de aplicación universal, carentes de la información de seguridad adecuada.

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"Los consumidores deben mostrarse cautelosos ante contenidos que prometan resultados instantáneos o universales", ha finalizado Paysano.