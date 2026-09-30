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Nobel Alternativo premia la lucha contra la violencia patriarcal y por uso ético de la IA

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Copenhague, 30 sep (EFE).- La fundación sueca Right Livelihood Award ha distinguido este miércoles con el denominado Nobel alternativo la lucha contra la violencia patriarcal de la abogada paquistaní Jalila Haider y de la Asamblea de las Mujeres Rurales de Sudáfrica, así como la defensa de uso ético de la inteligencia artificial (IA) de la estadounidense Timnit Gebru.

Este galardón, que distingue desde 1980 la labor social, ha premiado también los esfuerzos contra el autoritarismo de la Asociación de jóvenes abogados georgianos. EFE

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