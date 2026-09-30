Taiwán anuncia diez días de maniobras de combate en el norte de la isla en octubre

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Taipéi, 30 sep (EFE).- Taiwán anunció este miércoles unas maniobras militares de diez días en el norte de la isla, donde se ubica la capital, Taipéi, en las que dos brigadas del Ejército simularán combates día y noche para entrenarse en la "defensa prolongada" del territorio ante un hipotético ataque de China.

El Ministerio de Defensa Nacional (MDN) señaló en una rueda de prensa que el ejercicio Lu Sheng, que se celebrará del 14 al 23 de octubre, contará con la participación de la 269.ª Brigada de Infantería Mecanizada, con sede en la ciudad norteña de Taoyuan, y la 564.ª Brigada Blindada, destacada en la sureña Kaohsiung.

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El ejercicio tendrá como eje "la resistencia escalonada y las operaciones prolongadas" y se desarrollará sin pausa las 24 horas del día, con el fin de "acercar a los soldados a escenarios reales de combate, templar su voluntad y su resistencia operativa, y alcanzar los objetivos de entrenamiento".

Las tropas emplearán sistemas de mando y control, drones de reconocimiento y ataque y nuevo equipamiento, como los tanques de combate M1A2T Abrams de origen estadounidense, con el objetivo de validar su "empleo táctico", apuntó el MDN.

En este formato, los dos bandos ejecutarán "acciones tácticas bajo amenaza enemiga" y recrearán tareas propias de tiempos de guerra, como la organización de posiciones defensivas, para garantizar que las unidades, al término del adiestramiento, "puedan cumplir con eficacia sus misiones de defensa", explicó el ministerio.

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Estas maniobras tuvieron su debut en 2025, cuando el Ejército unificó bajo el nombre Lu Sheng los distintos simulacros regionales que existían a nivel de brigada, y su primera edición duró siete días y seis noches.

El énfasis en el combate continuado y sin guión previo forma parte de los esfuerzos del Gobierno taiwanés por recrear entornos bélicos realistas ante la creciente presión militar de China, que no descarta el uso de la fuerza para hacerse con el control de Taiwán, una isla gobernada de forma autónoma desde 1949.

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El Lu Sheng tendrá lugar dos meses después del Han Kuang, el principal ejercicio militar anual de Taiwán, en el que las tres ramas de las Fuerzas Armadas ensayaron su respuesta ante un hipotético intento de invasión china. EFE