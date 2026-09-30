China anuncia subsidios a intereses hipotecarios por primera vez y avanza medidas de apoyo

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Shanghái (China), 30 sep (EFE).- El Banco Popular de China (BPC, banco central) anunció un paquete de medidas para apuntalar el crecimiento económico entre las que destacan un recorte de 0,25 puntos a una tasa de préstamos a bancos y el primer subsidio a los intereses hipotecarios de su historia ante la crisis inmobiliaria.

En varios comunicados publicados anoche en su página web oficial, la institución desgrana esas medidas: la segunda, anunciada en conjunción con el Ministerio de Finanzas y el regulador del sector financiero, la NFRA, se aplicará durante un año a partir de mañana para ciertos compradores de primera vivienda.

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Se trata de la primera ocasión en que las autoridades fiscales centrales del gigante asiático ofrecen subvenciones directas sobre los intereses de préstamos hipotecarios comerciales a nivel individual, siempre y cuando estos sean para inmuebles inferiores a 120 metros cuadrados y la transacción no supere los 1,5 millones de yuanes (unos 224.000 dólares o 197.000 euros).

Las hipotecas cuyo capital sea inferior a un millón de yuanes (149.000 dólares, 132.000 euros) podrán beneficiarse de un subsidio de intereses equivalente a un punto porcentual anualizado de esa cantidad durante un plazo máximo de cinco años, apunta el documento.

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Según expertos citados por el diario hongkonés South China Morning Post, los compradores con un préstamo por esa cantidad podrían ahorrar hasta 50.000 yuanes (7.500 dólares, 6.600 euros) si se acogen al nuevo programa.

Minutos antes, el banco central había anunciado que reducirá del 1,75 % al 1,5 % su tasa de interés para los préstamos complementarios con garantía (PSL, según sus siglas en inglés) a un año, herramienta con la que otorga préstamos a bancos para dirigir el crédito hacia áreas prioritarias.

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En este caso, el BPC indicó que el ámbito de esos créditos será ampliado para incluir proyectos relacionados con lo que Pekín denomina 'seis redes', iniciativas de inversión relativas a las redes hídricas, de electricidad, de computación, de comunicaciones de nueva generación, subterráneas y de logística.

Asimismo, la institución elevará sus cuotas de représtamo para los sectores dedicados a la innovación tecnológica y la agricultura, con 30.000 millones de dólares adicionales para lo primero y otros 75.000 millones para lo segundo, y avanzó que seguirá "haciendo un uso integral de diversas herramientas de política monetaria".

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Un "mini estímulo"

Las iniciativas se anunciaron tan solo un día después de que el Consejo de Estado (Ejecutivo), encabezado por el primer ministro, Li Qiang, prometiese medidas "más potentes" a nivel macro para impulsar la economía y reavivar la demanda nacional, lastrada desde principios de esta década ante la falta de confianza en el seno de los consumidores.

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No obstante, el impacto de estas nuevas medidas es "muy limitado", según analistas citados por Bloomberg, que creen que las autoridades se están centrando en garantizar el cumplimiento de los objetivos económicos oficiales con este "mini estímulo", y no tanto en darle realmente la vuelta a la coyuntura de la demanda.

Según Xing Zhaopeng, de ANZ, Pekín tampoco podría acometer importantes rebajas de tipos mientras la Reserva Federal (Fed) estadounidense suba los suyos, ya que correría el riesgo de presionar a la baja sus tipos de cambio y de incentivar la fuga de capitales. EFE

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