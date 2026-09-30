Senado mexicano aprueba ley de bienestar animal sin prohibir las corridas de toros

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Ciudad de México, 29 sep (EFE).- El Senado mexicano aprobó este martes una ley de bienestar de los animales, que los reconoce como “seres sintientes”, pero deja en manos de los estados la regulación de las corridas de toros y las peleas de gallos.

Con 115 votos a favor y uno en contra, la Cámara alta avaló el dictamen que expide la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales.

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La iniciativa fue avalada tras una jornada de reuniones entre representantes del Gobierno mexicano, legisladores y miembros de Tauromaquia Mexicana.

El abogado Salvador Arias explicó a EFE que a última hora se incorporó al texto una reserva al artículo 78 que “logra que los estados decidan y que no se prohíban las corridas de toros y las peleas de gallos”.

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“La batalla será en los estados”, añadió Arias.

Por su parte, el director de Tauromaquia Mexicana, Pepe Saborit, consideró que el resultado de la jornada muestra que el “Gobierno y los legisladores reconocen el valor cultural de la tauromaquia en México”.

El nuevo marco legal establece que los animales son “seres sintientes y sujetos de cuidado” y, a través de 125 artículos fija las bases para regular el trato y la protección de los animales destinados a compañía, producción alimentaria, espectáculos, exhibición, investigación y enseñanza.

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Entre las medidas contempladas figura la prohibición de la venta de animales en mercadillos, así como la creación de un Directorio de Criaderos, Albergues, Refugios y Rescatistas. También se establece un padrón de personas infractoras.

La legislación contempla además la puesta en marcha de una Estrategia Nacional de Bienestar Animal, programas específicos en las entidades federativas, un subsistema de información y un Registro Nacional de Animales de Compañía.

Además, delimita las competencias de la Federación, los estados y los municipios en la aplicación de la normativa.

El texto incluye sanciones económicas y administrativas por maltrato animal y por el incumplimiento de determinadas obligaciones de cuidado, entre ellas las relacionadas con la esterilización.

Las multas por actos de crueldad pueden alcanzar los 234.000 pesos mexicanos (unos 13.000 dólares o 11.400 euros), además de contemplarse arrestos administrativos.

Tras concluir la votación en la Cámara alta, el dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados, donde deberá continuar el proceso legislativo de revisión y debate.

En México, la tauromaquia y las peleas de gallos ya están reguladas en seis estados del país.

Sonora abrió la ruta en 2013 al convertirse en el primer estado en prohibir las corridas de toros, aunque entonces dejó fuera de la misma ley a las peleas de gallos. Después vinieron Guerrero en 2014 y Coahuila en 2015, y más tarde Quintana Roo, que en 2019 aprobó una legislación más amplia al vetar ambas prácticas.

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En 2025, Michoacán se sumó a prohibir las corridas de toros y otros espectáculos violentos con animales, pero mantuvo permitidas las peleas de gallos, mientras la Ciudad de México optó en marzo de ese año por un esquema de “corridas sin sangre” en lugar de una prohibición total. EFE